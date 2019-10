Ligue 2 : Un point à défaut de spectacle pour l'USO à Grenoble

Orléans, France

Ce match de a 11e journée du championnat de Ligue 2, ne restera pas dans les mémoires comme le plus palpitant de la saison. Mais l'US Orléans revient tout de même avec un point, n'a pas pris de but et a réussi à bien maîtriser une équipe qui est sur une bonne dynamique (6 matchs sans défaite pour Grenoble).

4 occasions dans tout le match

L'USO a tremblé 2 fois, en 2è mi-temps. D'abord à la 68è avec une frappe à 15m, du grenoblois Pickel, bien repoussée par un reflexe de Thomas Renault. Et puis à l'ultime minute où Gibaud héritait d'un ballon au 2è poteau, envoyait une frappe lourde au ras du poteau, sauvé par Renault sur un beau plongeon.

Côté orléanais, pas beaucoup mieux, l'occasion la plus franche s'est produite en 1ère mi-temps sur une frappe croisée d'Ephestion, qui a obligé Maubleu, le gardien isérois à une belle parade des 2 mains (40è).

Une solidité qui se confirme

A part le naufrage de la dernière demi-heure face à Lens, l'USO prend rarement l'eau. Une solidité qui a permis aux orléanais de contenir le milieu et l'attaque grenobloise, empêchant au maximum les tentatives sur la cage de Thomas Renault, qui, à part ses 2 arrêts décisifs a passé une soirée plutôt calme. Une belle performance alors que 2 défenseurs habituels de l'USO étaient absents pour cause de blessure. Evidemment dans sa situation au classement, l'équipe orléanaise aurait préféré ramener un peu plus de points pour revenir sur ses adversaires classés devant, mais "la discipline bien respectée" des 2 équipes a condamné ce match à être verrouillé.

Les réactions d'après-match

Le gardien de l'USO Thomas Renault

Le (solide) défenseur Alioune Ba

