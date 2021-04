Ligue 2 : un point c'est tout pour l'ASNL à Chambly (1-1)

Ce samedi soir, l'ASNL se déplaçait à Beauvais pour y rencontrer, Chambly, le 19ème de Ligue 2. Les deux formations se sont quittées sur le score de 1-1. Correa a ouvert la marque sur penalty (55') avant que Triboulet n'égalise (75'). L'ASNL qui a longtemps été hors sujet aurait même pu l'emporter. Au classement, à trois journées de la fin du championnat, les Nancéiens restent huitièmes.

Merci Sourzac

L'ASNL peut regretter ses 70 minutes sans reliefs, car quand elle s'est décidée à jouer, elle a montré qu'elle avait largement la possibilité de l'emporter. Malgré dix premières minutes entreprenantes, l'ASNL va plonger ensuite dans une léthargie qui va lui valoir d'être bousculée par des Camblysien courageux mais limités. Nancy rentre au vestiaire à la mi-temps sans handicap au score (0-0) mais peut remercier son gardien, Martin Sourzac, auteur de plusieurs arrêts déterminants (11', 20', 24').

Le début de la deuxième mi-temps est loin d'être rassurante, Heinry, décroche une volée qui passe très près du but de Sourzac (47'). Chambly et son jeu long continue de gêner une ASNL reste apathique et qui est punie sur un penalty de Correa après une main de Wooh (55'-1-0). Logiquement, les Camblysiens mènent, Jean-louis Garcia fait alors entrer Biron à la place de Merghem (58'). Un changement qui va apporter de la profondeur et un peu plus de vie sur le plan offensif.

Biron secoue le cocotier

Nancy sort enfin du bois, Seka trouve le petit filet adverse après un service de Bassi (74'). Dans la minute suivante, Triboulet se retrouve à point nommé pour pousser le ballon au fond des filet après une erreur de main du portier de Chambly (75', 1-1). La machine nancéienne est alors lancée, Biron se mange une occasion seul face au but (78'), tout comme Rocha, qui dans la même situation met le ballon au dessus du but camblysien (88').

La fin de match offre une nouvelle opportunité à Chambly, mais Sourzac reste vigilant en remportant son duel face à Badu (92'). Nancy et Chambly se séparent dos à dos (1-1) avec pour chacun des regrets.

Les réactions d'après-match

"La rentrée de Biron nous a apporté une solution offensive supplémentaire" Les mots du milieu de terrain de l'ASNL Aurélien N Guimba après le nul face à Chambly

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le coach de l'ASNL, Jean-Louis Garcia, retient la capacité de son équipe pour revenir au score ce samedi soir contre Chambly

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vos rendez-vous ASNL à écouter et à podcaster sur France Bleu Lorraine :