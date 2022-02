Ligue 2 : un bien trop maigre butin pour l'ASNL à Auxerre (1-1)

Ce samedi soir, l'ASNL était au stade de l'Abbé-Deschamps pour y affronter, l'AJ Auxerre. Les Nancéiens ont contraint le cinquième du championnat au match nul. Thiam a refroidi les Bourguignons en ouvrant le score rapidement (4'), avant que Hein n'égalise dans le temps additionnel de la première mi-temps, sur un superbe coup franc (45+4). Dans la situation actuelle de l'ASNL au classement, ce résultat ne peut être satisfaisant.

Ecoutez la réaction du coach de l'ASNL après le match nul à Auxerre

Une première mi-temps aboutie

Durant les 45 première minutes, l'ASNL a sans doute livré sa meilleure prestation de la saison. Le but de Thiam en début de rencontre a apporté de la confiance aux hommes d'Albert Cartier. Organisée et techniquement plus à l'aise, l'ASNL s'est évertuée à ressortir les ballons proprement pour se porter rapidement vers l'avant. Malheureusement, il a manqué une nouvelle fois de l'efficacité devant le but.

Une seconde période plus difficile

Dès le début du second acte, les Nancéiens sont moins saignants et les Auxerrois évoluent plus haut. Moins performante à la récupération, l'ASNL doit alors sortir le bleu de chauffe et faire davantage d'effort. Malgré une domination de l'adversaire, Nancy résiste et peut compter sur un Baptiste Valette décisif en fin de match. Si sur le plan comptable, l'ASNL ne fait pas une bonne opération, la satisfaction est à trouver du côté du collectif.

