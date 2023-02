Ligue 2 : un point, un expulsé et une bagarre générale pour Sochaux à Quevilly (0-0)

Pas de but ce samedi soir entre QRM et le FCSM mais un combat de tous les instants

Un point c'est tout ! Et c'est déjà pas si mal pour Sochaux ce samedi soir accroché 0 à 0 à Quevilly. Sur un terrain en très mauvais état, le FCSM a assuré l'essentiel : ne pas perdre face à des Normands qui ont eu les meilleures occasions de but. Les Jaune et Bleu, incapables d'être dangereux en attaque, s'en tirent donc bien d'autant que la fin de match a été très tendue suite à l'expulsion d'Ibrahim Sissoko, le buteur sochalien. Une bagarre générale entre les deux staffs et des joueurs a éclaté, des coups ont été échangés entre les deux camps. Il a fallu l'intervention de la sécurité pour ramener le calme. Et en prime, Bordeaux rechipe la 2ème place aux Sochaliens.

"Un épiphénomène" pour Olivier Guégan

Triste spectacle sur lequel ne voulait pourtant pas épiloguer le coach sochalien Olivier Guégan "Il y a eu des échanges de banc à banc, et puis après la sécurité est entrée sur le terrain, ils étaient vingt ou trente, mais il n'y avait pas lieu. Je n'étais pas énervé mais il faut du respect entre membres du staff. On fait le même métier, on est sur la même passion mais il y a des façons de parler au gens. C'est le message que je veux faire passer au staff d'Olivier Echouafni (le coach de QRM), mais c'est un épiphénomène, le plus important c'est d'avoir pris ce point sur un terrain aussi compliqué. On a grandi, on a montré des valeurs de combat, on n'a pas eu assez de connections en attaque, mais c'est un point qui va compter."

Un terrain injouable

Trop timides en attaque mais sérieux en défense, grâce aussi à un excellent match de Maxence Prévot dans les cages Sochaux a évité la défaite à Quevilly et c'est déjà ça parce que pour gagner, la mission était quasi impossible sur une telle pelouse pour le capitaine Gaétan Weissbeck "C'est une pelouse de rugby (le club de Rouen y évolue en Pro D2), les conditions de jeu sont catastrophiques, nous qui aimons poser le jeu, c'était juste impossible. On a tenté de chercher Sissoko et jouer les deuxièmes ballons mais bon, on ne va pas se cacher derrière ça, mais c'était très compliqué."

Bordeaux le grand gagnant

5ème match sans défaite, pas de but encaissé : voilà quand même pour le positif malheureusement l'expulsion d'Ibrahim Sissoko pour un geste d'humeur sans parler des échauffourées dans la foulée entre staffs et joueurs gâchent la note finale. D'autant que Bordeaux, vainqueur du Paris FC, rechipe la 2ème place au FCSM. Mais pas de panique pour Tony Mauricio "C'est anecdotique. Il reste beaucoup de matchs, on va les jouer bientôt chez nous, ça va être serré jusqu'au bout."

Prévot impérial et dépité à la fois

Si Sochaux prend un point, il le doit en grande partie à son gardien, Maxence Prévot, auteur d'arrêts décisifs. Le portier sochalien déplorait la bagarre générale en fin de match "Ce sont des choses qui ne doivent pas se passer sur un terrain, On doit être exemplaire, que ce soit nous comme Quevilly, montrer une bonne image parce qu'avant tout c'est un plaisir de jouer au foot, et d'en arriver là c'est dommage." Avec Sissoko sûrement suspendu deux voire trois matchs (les dirigeants du FCSM nous ont confié que "le rapport de l'arbitre ne devrait pas être trop sévère"), Sochaux perd gros sur ce déplacement en Normandie. Son staff a encore été pris par la patrouille (avec l'expulsion de Zakaria Alaoui, l'entraîneur des gardiens (sa 2ème expulsion de banc de touche cette saison)), Sochaux va devoir garder ses nerfs pour ne pas compromettre ses ambitions de montée.

