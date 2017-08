Ligue 2 : un premier déplacement organisé par les supporters du Havre AC, au Paris FC

Les supporters du Havre AC se mobilisent et organisent un premier déplacement pour soutenir leur équipe, cette saison, en Ligue 2. Direction le Paris FC, le vendredi 11 août.

A l'occasion de la troisième journée de Ligue 2 le vendredi 11 août, les Barbarians et le Kop Ciel et Marine mettent en place des cars pour se rendre au Paris FC, en région parisienne (Stade Charléty). Le prix du déplacement est de 20 euros aller/retour pour les membres et de 25 euros pour les non membres. Informations, inscription et paiement via le site internet "hacfans" ou bien directement au local des supporters situé au niveau du Stade Océane, sur le Boulevard Leningrad du Havre, du lundi au vendredi de 17h à 19h. Le rendez-vous est fixé à 15h30 le jour du match, au Stade Océane.

Infos complémentaires : fede@infohac.com ou 02.35.47.45.38