Ligue 2 : un protocole sanitaire en place pour le match du FCSM à Delle

C'est un petit événement. Ce vendredi, à 18h à Delle, le FC Sochaux-Montbéliard dispute son premier match de préparation contre les Suisses du CS Chenois, plus de quatre mois après sa dernière rencontre officielle. C'était le 6 mars dernier et une défaite 2-0 à Clermont, avant l'arrêt du championnat à cause du coronavirus. Ce retour sur le terrain est donc très particulier, à double titre, puisqu'il a lieu en plein contexte post-COVID 19. Avec donc des mesures sanitaires pour les équipes, et le public, mais la ville et le club des Sports Réunis de Delle ont oeuvré pour que tout soit en règle afin d'accueillir les spectateurs et les joueurs en toute sécurité..

Du gel hydroalcoolique aux entrées, le masque n'est pas obligatoire

Jonathan Basset est le président des SR Delle "Il y aura une obligation pour chaque spectateur de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique aux deux entrées du stade. Il y en aura aussi à la buvette et à la caisse principale". En revanche, la rencontre se déroulant en extérieur, le port du masque n'est pas obligatoire "mais après c'est au bon vouloir de chacun de le porter ou pas" insiste le dirigeant dellois.

Pas plus d'une centaine de personnes en tribune

Autre priorité, la répartition des places dans la tribune du stade des Fromentaux. En temps normal, elle peut accueillir environ 500 personnes "là, ce sera une centaine de personnes au maximum, pour laisser de la distance entre les gens" explique Jonathan Basset, relayé par Jérôme Mouchet, adjoint aux sports de la ville de Delle "Comme ce sont des bancs et non pas des sièges, on va informer les spectateurs pour qu'ils soient assez raisonnables et laisser de l'espace entre eux, même s'ils sont en petits groupes" rappelle l'élu qui précise que la tribune, comme tous les bâtiments communaux, sera désinfectée pour la rencontre de ce vendredi soir.

Le reste des spectateurs pourra regarder le match depuis la main courante, très éloignée de la pelouse en raison de la piste d'athlétisme. "C'est aussi une des raisons pour lesquelles le FCSM, et notamment son entraîneur Omar Daf, a choisi notre stade, pour sa configuration très ouverte, et avec le terrain loin du public" détaille le président des SR Delle.

En tenue et sans douche

Pour ce qui est justement de l'équipe du FCSM. Elle arrive en bus, et les joueurs "seront normalement déjà en tenue de match, et repartiront en bus dans la même tenue, ils ne prendront pas de douche dans le vestiaire" tient à préciser Jonathan Basset.

Des selfies mais à distance

A la fin du match se pose la question des traditionnelles photos avec les joueurs sochaliens, ou des autographes "C'est en pourparlers" tempère le président du club de Delle "Normalement, on va pouvoir le faire, on va installer des barrières à distance correcte pour que les jeunes du club notamment puissent voir les Sochaliens. Et pour les autographes, on a déjà des stylos de prévus, tous désinfectés, pour que ce soit quand même convivial". Convivial oui, mais éviter les attroupements reste la règle d'or, une vingtaine de stadiers sera d'ailleurs là pour faire respecter les gestes barrière"C'est le premier événement sportif du déconfinement dans le Nord Franche-Comté. On est confiants, et en même temps très vigilants pour que tout se passe bien" conclut Jérôme Mouchet.

Prix des places : 10 euros pour les adultes, 5 pour les enfants