Ligue 2 : un record bien gardé par l'entraîneur des gardiens du Havre AC

Entraîneur des gardiens du HAC, Frédéric Guégen détient un record depuis plus de vingt ans : le nombre de matchs consécutifs sans encaisser le moindre de but, en Ligue 2. Avec Châteauroux, sa cage était restée inviolée durant plus de huit journées.

Le Havre - France

Le Havre AC se déplace sur la pelouse de Châteauroux, ce vendredi, à l'occasion de la 34ème journée de Ligue 2. Un club cher au coeur de Frédéric Guéguen, aujourd'hui entraîneur des gardiens havrais. Un ancien portier, formé à Brest, et qui, avec la Berrichonne, possède toujours un record en deuxième division, lié à l'invincibilité.

Comme l'a révélé le site internet MaLigue2, au cours de la saison 1996/1997 : 753 minutes consécutives sans prendre de but, lorsqu'il portait le maillot castelroussin. Autrement dit, plus de huit matchs. Une performance qui avait, entre autres, permis au club de monter, pour la première et seule fois de son histoire, en D1. Et d'empocher le titre de champion de deuxième division.

Reportage de Bertrand Queneutte :