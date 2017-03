Ligue 2 : un rôle d'arbitre pour le Havre AC ?

Après dix jours de trêve internationale, les clubs de Ligue 2 entament la dernière ligne droite ce vendredi. Les Havrais (11e), qui ne devraient pas pouvoir se mêler à la lutte finale, reçoivent le Stade de Reims ce vendredi (2h), avant trois autres gros morceaux d’ici la mi-mai.

A défaut d’endosser un costume de prétendant, le HAC pourrait enfiler celui d’arbitre, pour cette fin de saison. Les havrais, 11e au classement, reçoivent en effet le Stade de Reims (3), ce vendredi (20h). Ils joueront ensuite trois grosses affiches face à des équipes toujours en course pour accéder à l’élite : Lens (1), Amiens (5), Strasbourg (4). Une série de matchs qui devrait permettre de rester motivé, malgré tout, et qui doit permettre de retrouver une place un peu plus acceptable pour le club normand.

Le HAC dans le costume d'arbitre ? Réponse de Bertrand Queneutte :

Ghislain Gimbert : "Quatre affiches sur les huit derniers matchs ? C'est une source de motivation"

L'occasion de se montrer

Cette fin de saison, c'est aussi l'occasion de se montrer, notamment pour les garçons en fin de contrat. Les recruteurs seront en effet nombreux dans les stades et notamment au Havre afin de valider, ou pas, leurs intérêts pour tel ou tel joueur. Ghislain Gimbert fait partie de ces joueurs dont le contrat se termine au mois de juin. Il est au micro de Bertrand Queneutte :

Ghislain Gimbert : "Il y a des joueurs comme moi qui ont envie de se montrer, d'être efficace"

Ghislain Gimbert veut tout donner sur cette fin de saison © Radio France - Bertrand Queneutte

Se montrer oui, mais au service du collectif surtout. C'est ce que souhaite Oswald Tanchot. L'entraîneur est avec Bertrand Queneutte :

