Ligue 2 : Un septembre alarmant pour le FC Metz

Avec un seul point pris lors des trois derniers matchs, et après un début de championnat plutôt prometteur (dix points pris sur les 6 premières journées), le FC Metz affiche pour le moment un rythme de relégable, loin de ses ambitions de remontée en Ligue 1. Pire encore, les mal-classés de la Ligue 2 ne sont plus très loin au classement.

Après sa défaite à Bastia, samedi dernier, les Grenats, 10e au classement, comptent seulement trois points d’avance sur Nîmes, 17e, et quatre unités de plus sur les trois dernières équipes du championnat : Saint-Etienne, Quevilly-Rouen et Niort.

Bien calé dans le ventre mou du championnat, le FC Metz compte désormais huit points de retard sur le leader sochalien, et sept points de retard sur le Havre, deuxième de la L2.

En retard sur sa feuille de route

Après ses deux défaites du mois de septembre (Guingamp et Bastia) et ce petit nul face à Annecy, le FC Metz a aussi pris du retard sur sa feuille de route. Pour s’assurer de finir premier ou second, le staff a sorti sa calculatrice avant le début de la saison et estime que les Grenats doivent prendre en moyenne deux points par match. Avec une moyenne de 1,22 points pris par rencontre, on est très loin du compte !

Autre constat inquiétant : Toulouse et Ajaccio, respectivement premier et deuxième de la L2 la saison dernière, n'ont totalisé que cinq et sept défaites. Or le FC Metz en totalise déjà quatre.

Une attaque irrégulière, une défense sans certitude et une équipe indisciplinée

Durant ces trois derniers matchs de septembre, l’attaque messine, que certains observateurs de la Ligue 2, qualifient de talentueuse et de haut-niveau, est aussi restée muette à deux reprises, à Bastia et contre le FC Annecy. Étincelant en août dernier, avec trois buts et deux passes décisives, Georges Mikautadze, est désormais beaucoup plus surveillé par les défenses adverses et il n’a pas su se montrer décisif. Son dernier doublé remonte au 30 août dernier, lors d'un déplacement à Rodez.

Défensivement, le FC Metz ne rassure toujours pas : trop de fautes, trop de cartons, et beaucoup trop de suspendus, même si l’arbitre Pierre Gaillouste, trop pointilleux face à Guingamp, n’a pas aidé le club mosellan. Le coach du FC Metz reproche aussi parfois à son arrière-garde, sa mollesse et son manque de gnac.

Comme la saison passée en Ligue 1, le mercato estival qui s’est achevé le premier septembre dernier, a laissé des traces. Après son transfert manqué à Nantes, Fabien Centonze a boudé dans son coin. Le latéral droit messin a manqué les matchs contre Annecy et Guingamp. Pour son retour dans le 11 grenat à Bastia, l’ancien Lensois, qui a perdu beaucoup de ballons, n’a guère convaincu ! Son entraîneur a reconnu « qu’il n’était pas prêt mentalement ».

Le Staff grenat bénéficie désormais de deux petites semaines pour tenter de rectifier le tir. Face à Pau, il enregistrera les retours d’Alex Oukidja et de Kévin N’Doram, qui ont purgé à Bastia, leur match de suspension. Mais Laslo Boloni devra attendre quelques semaines avant de pouvoir récupérer Danley Jean-Jacques, Kiki Kouyaté et Ibrahima Niane.