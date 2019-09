Ligue 2 : Un seul point de pris pour le Clermont Foot face à Nancy (2-2)

Clermont-Ferrand, France

La statistique est sans appel. Le Clermont Foot a pris six points, soit un peu moins de la moitié de ce que le club pouvait prendre à domicile depuis le début de la saison. Symptomatique d'un problème que les joueurs de Pascal Gastien ont avec leur stade, à l'affluence pourtant raisonnable. Devant près de 2 500 spectateurs, la bande à Berthomier et Grbic a inscrit le point du match nul face à un AS Nancy Lorraine costaud et défensif.

C'est les lorrains qui ont inscrit le premier but, dès la 7ème minute de jeu. C'est encore une entame de match qui frustre les clermontois. Heureusement, leur capacité de rebondir reste intacte et Berthomier, bien servi par Grbic, frappe du gauche et bat le gardien adverse. Un quart d'heure plus tard, le Clermont Foot prend les devant grâce au même duo offensif. C'est un coup de pied arrêté qui sera fatal aux clermontois, quand Gueye trompe plein axe Maxime Dupé après un coup franc.

De l'encouragement dans le secteur offensif

"Je ne suis pas déçu par notre production" notait Pascal Gastien après le match. Contrairement à son homologue nancéien, qui émettait "quelques regrets" après avoir concédé deux buts sur des erreurs défensives, le coach clermontois était plutôt positif en conférence de presse. Reste qu'au niveau comptable, les clermontois pouvaient remonter sur le podium en cas de victoire. Il faudra attendre le prochain déplacement à Sochaux vendredi prochain.