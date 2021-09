Ligue 2 : un Sochaux à réaction s'impose à Guingamp (1-2)

Sochaux a mis du temps, a pris son temps mais est arrivé à ses fins ce mardi soir à Guingamp en l'emportant 2 à 1 lors de cette 9ème journée de Ligue 2. Les Jaune et Bleu, en blanc pour l'occasion, ont surtout remis les choses dans l'ordre à la pause avec un coaching payant d'Omar Daf. L'entraîneur sochalien avait fait tourner sa ligne offensive mais a dû revoir tous ses plans au retour des vestiaires pour redonner un équilibre et toutes ses forces à son équipe. Les entrées de Weissbeck, Lopy et Kalulu, remplaçants au coup d'envoi, et un pressing plus haut, ont de suite permis aux Sochaliens de reprendre le match en main, et de l'emporter. Le FCSM reste 3ème mais devra sortir encore plus le grand jeu ce vendredi à Bonal pour battre sa bête noire, Auxerre, qui le talonne au classement.

Sochaux aux deux visages

Omar Daf a donc fait tourner son effectif ce mardi à Guingamp. Mais ni Virginius, ni Tebily, ni Ambri n'ont fait oublier les titulaires habituels. Sochaux craque même logiquement dans le temps additionnel en se faisant perforer côté gauche avec une belle frappe de Sivis sous la barre de Prévot, déjà sauvé par cette même barre plus tôt sur une sublime reprise de Phaeton. Bref, mené 1-0 à la mi-temps, le FCSM devait trouver la parade.

Ambri passeur et buteur

Weissbeck, Lopy et Kalulu font leur entrée et Sochaux, comme par magie, se remet à jouer juste, à presser plus haut, et Steve Ambri, repositionné, met enfin la défense bretonne à mal en délivrant un centre au 2ème poteau repris par Rassoul Ndiaye (48ème). Le FCSM prend enfin le match à son compte et va même le gagner en profitant d'un pénalty généreux transformé par ce même Ambri à un quart d'heure de la fin. "On a été la chercher au caractère, au mental, et on a été intelligent tactiquement" appréciait Omar Daf après la rencontre. "On est plus matures cette année, ces matches-là on les aurait peut-être perdus l'an passé" analysait Steve Ambri. Sochaux continue d'avancer "les jeunes ont vu ce que le haut niveau exigeait" fait remarquer Omar Daf, heureux du retour de Yann Kitala, entré à 10 minutes de la fin. Comme un symbole de la force d'un groupe qui n'a sûrement pas envie d'en rester là cette saison.