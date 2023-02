Ligue 2 : un Sochaux de haut niveau exigé à Quevilly

Valentin Henry, (ici à l'aller à Bonal) et les Jaune et Bleu vont se frotter à un promu normand en pleine forme en 2023

D'autres Normands moins clinquants mais tout aussi fringants ! Sochaux n'est pas sûr d'y gagner au change ce samedi sur la pelouse du stade Robert Diochon de Rouen pour y affronter Quevilly à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 2. Après avoir accroché avec brio le leader havrais, le FCSM, 2ème, défie QRM, 6ème, et meilleure équipe depuis la reprise post-Coupe du monde. Les Jaune et Bleu, privés de Rassoul Ndiaye (blessé aux ischios), vont devoir être au niveau pour s'éviter toute désillusion et conserver leur 2ème place au classement.

QRM revanchard

D'autant que le promu normand attend le FCSM, de pied ferme et avec la bave aux lèvres "Le match aller a laissé beaucoup de traces chez nous" avoue sans détour, Olivier Echouafni, le coach de QRM, toujours frustré du match nul miraculeux des Sochaliens à l'aller à Bonal "Il n'y a pas une semaine ou un jour où on n'y pense pas. On aurait mérité de gagner, le 2ème pénalty pour Sochaux n'y était pas. Ca a été un déclic pour nous de voir qu'on pouvait rivaliser avec sûrement ce qui se fait de mieux en Ligue 2 aujourd'hui. Ce match, on l'a toujours en tête." poursuit l'ex-technicien sochalien, déterminé à faire tomber le FCSM ce samedi.

"Quand on fait la course en tête, on est attendu partout. A nous de rester maître de notre destin" Olivier Guégan

Du côté sochalien, on ne nie pas la difficulté de la tâche qui attend l'équipe d'Olivier Guégan "C'est une équipe qui tourne à 2 points par match depuis la reprise. Ils sont athlétiques, on l'a déjà vu à l'aller, très bons en contre, il va falloir qu'on répondre présents. De toutes façons, quand on fait la course en tête, on est attendu partout, donc à nous de faire ce qu'il faut pour rester maître de notre destin."

Ndiaye forfait, vers un duo Kanouté-Le Tallec ?

Avec le forfait de Rassoul Ndiaye, touché aux ischios contre Le Havre (et indisponible encore un ou deux matchs au maximum selon OIivier Guégan aujourd'hui en conférence de presse), Sochaux va devoir trouver un autre attelage au coeur du jeu. "Rassoul est un pion important de mon équipe mais on a des gars pour compenser ce manque comme Kanouté et Le Tallec qui savent faire dans ce secteur de jeu, mais sur ces matchs comme ça à Quevilly, l'expérience va être importante aussi." concède le coach sochalien qui pourrait donc faire d'une pierre deux coups ... ou à moitié !

La déclaration d'Olivier Guégan

"Il n'y a pas lieu de décompresser mais on a laissé beaucoup de gomme physique et mentale pour revenir contre Le Havre. On a des petits pépins chez certains joueurs à gérer, sans oublier 6 joueurs sous le coup d'une suspension, il va falloir maintenir un niveau sur la suite de la saison, ça va être une donnée importante dans la gestion de l'effectif. Faut arriver à passer ces 5 matchs d'ici la trêve internationale fin mars sans trop de dégâts."

Vivez le match Quevilly-Sochaux en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort Montbéliard dès 18h45 ce samedi avec Hervé Blanchard au micro (coup d'envoi à 19h).

