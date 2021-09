Ligue 2 : un Sochaux de haut niveau tient tête à Auxerre (0-0)

Pas de buts ce vendredi soir au stade Bonal. Pas de vainqueur entre Sochaux et Auxerre. Score final 0 à 0. Et pourtant, ce choc de la 10ème journée de Ligue 2 n'a rien eu d'un match nul. Les plus de 9 mille spectateurs présents au stade Bonal ont surtout assisté à un superbe match de football. Un match de très haut niveau, digne du haut de tableau de la Ligue 2, et même de la Ligue 1 pour certains supporteurs sochaliens sous le charme. Il faut dire que le FCSM a vraiment été à la hauteur, notamment Ndiaye et Aaneba au-dessus du lot ce vendredi côté sochalien. Il n'a manqué que les buts mais l'équipe d'Omar Daf peut être fière de sa prestation, d'avoir tenu tête à un cador de ce championnat. Les Jaune et Bleu sont provisoirement 2èmes, et méritent d'être là où ils sont au vu de la qualité de leur jeu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"La meilleure équipe que l'on a affrontée cette saison " Jean-Marc Furlan

D'ailleurs, même son adversaire a été impressionné. C'est assez rare pour le souligner mais c'est tout à leur honneur. Les Auxerrois ont reconnu l'excellent niveau de Sochaux ce vendredi "C'est clairement la meilleure équipe que l'on a affrontée cette saison" avance d'entrée l'entraîneur auxerrois, Jean-Marc Furlan. Son défenseur, Quentin Bernard va même plus loin "Ca ne va pas faire plaisir à nos supporteurs de dire ça, mais ça fait plaisir de jouer contre un adversaire qui joue au ballon, et qui a mieux joué que nous ce soir, certainement l'adversaire le plus fort que l'on ait rencontré lors de ces dix premières journées de championnat."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Si on avait gagné ce soir, ils seraient rentrés en se disant, Sochaux c'est fort" - Maxime Do Couto

Oui, Sochaux a plus que rivaliser avec Auxerre, cador de ce championnat. Et même si l'AJA a touché le poteau et la transversale de Prévot C'est le FCSM qui a fait forte impression. Avec une meilleure possession de balle que son adversaire, pourtant maître en la matière. Bref, un match plein, il n'a manqué que le but pour Maxime Do Couto et les Sochaliens "On a eu des opportunités, (par Kalulu en 1ère période et Mauricio en seconde notamment) mais dommage qu'on ne marque pas. Mais si on gagne ce soir, Auxerre rentre chez lui et se dit, Sochaux c'est fort." En tous les cas, le FCSM a montré qu'il n'était pas 2ème, même provisoirement, par hasard "L'AJA, c'est un prétendant à la montée, il fallait leur montrer que nous aussi, on était là et qu'on avait des ambitions" conclut le jeune milieu offensif sochalien. Au quart du championnat, Sochaux prouve qu'il est un candidat sérieux à la montée. Ses supporteurs espèrent secrètement qu'il pourra le rester jusqu'au mois de mai.