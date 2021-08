Ligue 2 : Un sursaut avant la trêve serait le bienvenu pour l'ASNL face à Auxerre ce samedi

L'entraîneur Daniel Stendel rappelle souvent les nombreux changements que le club et son équipe professionnelle ont traversé cet été. Nombreux départs, 9 arrivées pour l'instant, nouvel entraîneur, nouveau système de jeu et visiblement digérer tout cela demande un peu de temps. Illustration récente avec l'arrivée de William Bianda, pour renforcer le secteur défensif en difficulté. Une recrue qu'il va falloir vite incorporer à l'effectif, au regard de la situation. Car il y a du travail pour réussir à enfin accrocher une victoire, mais l'ASNL va devoir le faire en accéléré pour éviter de s'enliser en bas de tableau.

Travailler vite et surtout bien

Quand on demande à l'entraîneur nancéien ce qu'il attend de plus de son équipe par rapport aux matchs précédents, il commence déjà par rappeler qu'à Caen il a fallu faire sans vrais défenseurs centraux, même si Akichi et Ciss ont "fait le boulot" constate le technicien lorrain. Mais il souligne, à juste titre, que l'ASNL n'a jamais aligné 2 fois la même équipe depuis le début de saison et qu'un seul joueur défensif a joué tous les matchs, Shaquil Delos. Partant de là, pas évident de travailler sur la continuité.

Et sur le terrain? Daniel Stendel constate qu'à Caen, ses joueurs ont réussi beaucoup moins de récupérations hautes que face à Valenciennes une semaine plus tôt. Donc moins de chance de se retrouver vite devant la cage adverse. Une équipe moins compacte aussi en Normandie et donc plus d'espaces dans lesquels s'infiltrer pour les adversaires.

Il espère donc vite pouvoir compter sur des joueurs plus habitués au poste. Giovanni Haag sera de retour de suspension, mais Abdelhamid El Kaoutari est toujours souffrant de la hanche et Thomas Basila entre enfin dans le groupe mais n'a que quelques entraînement collectifs derrière lui. La piste William Bianda sera-t-elle activée dès ce samedi face à Auxerre? "Il est très motivé mais il n'a pas joué depuis longtemps et il n'a pas fait la présaison normale avec son club (AS Rome), dans des circonstances normales il aurait besoin de temps, mais nous ne sommes pas dans une position où l'on peut réfléchir beaucoup, les joueurs qui peuvent jouer, ils vont jouer"

Offensivement l'ASNL est aussi à la recherche de la bonne carburation et surtout de son efficacité devant les buts. L'attaquant Mickaël Biron acquiesce "On baisse parfois trop vite les bras. On a des occasions, on ne les met pas au fond et les adversaires en ont une et ils arrivent à marquer et après on baisse les bras". Il y a des réglages, des combinaison à trouver devant, dans les précédents matchs, cela n'a marché que par moments. Mickaël Biron confirme aussi que parfois entre ceux qui parlent anglais et ceux qui parlent français il y a des difficultés de compréhension. Cela fait pas mal de points à travailler, mais après le match de samedi face à Auxerre l'ASNL aura 15 jours pour s'y mettre d'arrache-pied. Un travail qui se fera moins sous la pression si les nancéiens arrivent à arracher un résultat face aux bourguignons.

Le groupe de l'ASNL face à Auxerre

Basila enfin dans le groupe, 1ère apparition pour Bianda, l'effectif s'étoffe un peu en défense. - ASNL

Les matchs et le classement de cette 6è journée de Ligue 2

