Ligue 2 : Un sursaut en 2ème mi-temps permet à l'ASNL d'obtenir son premier point en Corse

L'ASNL a marqué son 1er point de la saison ce mercredi après un nul 1-1 à Bastia. Désorganisés et inoffensifs en première période, ils ont été logiquement menés. Ils se sont accrochés et ont finalement égalisé par Thiam. Mais en fin de match les corses ont eu de grosses occasions. Ouf!

Difficile de dire que ce n'est pas un bon point ramené de Bastia pour cette 3è journée de Ligue 2, au vu du scénario de la rencontre. En 1ère mi-temps, l'ASNL était assez proche d'avoir tout raté. Surprise au bout de 12 minutes sur un débordement côté gauche et une tête de Saadi, la défense nancéienne a craqué. Un peu fautif aussi, le gardien nancéien Nathan Trott, pas assez ferme dans son arrêt et qui pousse le ballon dans ses filets.

Comme face à Toulouse, l'équipe a rapidement changé de système tactique pour passer de 3 à 4 derrière afin de retrouver un peu plus de sérénité face aux attaques corses, souvent dangereuses, mais heureusement pas toutes conclues.

Une deuxième mi-temps très différente

Même si cela n'a pas été un renversement total de tendance, on a senti les nancéiens bien mieux rentrés en jeu après les vestiaires. Les entrées de Bondo et Cissé ont fait beaucoup de bien à la fois à la récupération du ballon et à la percussion sur le côté. Malgré tout, l'ASNL, n'arrivait toujours pas à trouver le chemin des filets malgré quelques tentatives proches (Jung et Biron ont vu leurs tentatives sauvées sur la ligne).

Il a fallu un jeu de billard dans la surface bastiaise pour égaliser (78è). Thiam a tenté une frappe forte qui a ricoché sur un bastiais, prenant le gardien corse à contre-pied.

La fin de match, débridée, aurait pu tourner en faveur des 2 équipes. L'action la plus chaude est tout de même corse. Le jeune bastiais Nagera (19 ans) file au but, se présente devant le gardien nancéien, mais au moment de frapper, il est repris par 2 défenseurs nancéiens sur une intervention décisive.

3 matchs, 1 point

Grâce à ce nul, l'ASNL prend son 1er point de la saison, mais l'ensemble apparait encore très fragile. Il y a eu beaucoup d'ajustements en cours de match, l'ASNL avait pourtant eu 10 jours pour préparer l'échéance. Heureusement qu'il y a eu ces modifications pour rééquilibrer une équipe qui semblait perdue dans son jeu et son organisation.

Mais on le sait, il y a eu beaucoup de changements à l'ASNL cette saison, il faut le temps que cela se mette en place reconnait le défenseur Abdelhamid El Kaoutari (qui a fait une rentrée rassurante).

Enfin pas trop non plus car le chrono a déjà commencé à tourner. Il y a eu des renforts en effectif, il faut désormais trouver la bonne organisation et le bon dosage.

