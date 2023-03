Ligue 2 : un tournant à bien négocier pour Sochaux contre Bordeaux

Bonal plein à craquer pour un choc au sommet ! Affiche de gala ce samedi après-midi où le FCSM accueille Bordeaux à 15h en ouverture de la 27ème journée de Ligue 2. Les 20 mille billets se sont arrachés en un rien de temps. Il faut dire que l'enjeu est de taille. Sochaux, 3ème, veut et doit l'emporter pour reprendre la 2ème place aux Girondins. Voilà donc un duel prometteur entre deux adversaires très doués pour se renvoyer la pression.

"Un mini tournant" Maxence Prévot

Du côté jaune et bleu, on évite de se mettre trop la pression. Rien ne sera perdu, ni gagné après ce duel même si mieux vaut quand même l'emporter pour le gardien Maxence Prévot "On peut dire que c'est un mini tournant de la saison, ce n'est pas LE tournant qui va définir le classement en fin de saison parce qu'il reste beaucoup de matchs derrière. C'est vrai que les résultats dans les gros matchs ne nous sont pas favorables, les stats sont là pour nous le rappeler, mais c'est important de rester coller au haut du tableau." Et le portier sochalien d'insister "De toutes façons, on ne peut plus se cacher, on sait où on veut aller, on a envie de répondre aux attentes des supporters et à nos attentes aussi. Le chemin est encore long, à nous surtout de maîtriser nos émotions sur ce match. De surtout ne pas faire n'importe quoi et de jouer notre jeu, c'est comme ça qu'on va y arriver."

"Du calme mais beaucoup de conviction" Olivier Guégan

Même envie de dédramatiser l'évènement pour Olivier Guégan "Du calme, du calme" tempère de suite le coach des Jaune et Bleu "Quel que soit le résultat de ce samedi, rien ne sera acté. On doit surtout être dans la maîtrise sur ce match, sur le plan technique, tactique et athlétique. Il va falloir de l'engagement mais être lucide dans ce que l'on fait, ne pas déjouer et s'appuyer sur notre public." Dans le camp bordelais, David Guion n'évoque lui "qu'un impact psychologique pour l'éventuel vainqueur. Mais c'est important de montrer à notre adversaire qu'on a envie de se battre pour ce haut du tableau." précise encore le technicien girondin.

"La pression est sur les épaules de celui qui veut bien se la mettre. La pression, on l'a de toutes façons." Olivier Guégan

Un discours de façade ... et de raison de chaque côté parce qu'évidemment, avec encore 11 matchs à suivre, ce Sochaux-Bordeaux n'a rien de décisif. Les deux prétendants ne jouent peut-être pas leur saison sur ce duel présentée comme une finale avant la lettre pour la montée. Mais qu'on ne s'y trompe pas, son vainqueur prendra quand même une sérieuse option.

