Ligue 2 : une ASNL à court d'idée battue à Niort (1-0)

Battue à Niort ce samedi soir(1-0), l'ASNL enregistre sa deuxième défaite en trois journées. Ibnou Ba (55') a inscrit le seul but du match. Au-delà du résultat, le contenu affiché par les Nancéiens pose question. Au classement, Nancy occupe la 15e place avec un point. Inquiétant.

Ce samedi soir, l'ASNL était en déplacement chez l'une des surprises de ce début de saison, Niort. Les Niortais ont infligé une deuxième défaite en trois journées à des Nancéiens peu fringants offensivement. Ibnou Ba a profité d'une transmission manquée de Ciss pour Cissokho pour inscrire le but victorieux pour son équipe (55'). Ce revers laisse l'ASNL à la 15e place du classement avant un déplacement samedi prochain chez le leader, le Paris FC.

Une équipe inoffensive

Le constat après cette défaite est récurent. L'ASNL éprouve toujours autant de difficultés à se montrer efficace quand il s'agit de convertir ses rares occasions. Triboulet (38') et Bassi (49') illustrent cette carence qui devient source d’inquiétude, surtout quand l'adversaire parvient de son côté à débloquer la situation avec autant d'opportunités que celles offertes à l'ASNL. Le manque de liant dans le jeu constaté face à Niort est également une des raisons pour expliquer la pauvreté du jeu offensif nancéien.

Une absence de révolte

Face à Niort ce samedi, Nancy a donc été incapable de faire parler la poudre dans ses temps forts et a aussi montré une certaine fragilité dans la gestion du match. L'absence de réaction après l'ouverture du score niortaise laisse planer des doutes sur le caractère réel de l'équipe qui va affronter samedi prochain le Paris FC, leader de Ligue 2, entraîné par le bouillant René Girard. L'ASNL se présentera en terre parisienne alors avec un passif de 11 journées de championnat sans succès et une série de 19 rencontres à l’extérieur sans victoires. sa plus longue série depuis la poule unique.