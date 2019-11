Ligue 2 : une ASNL combative arrache le nul au Havre (1-1)

L'ASNL n'a plus perdu en championnat depuis le mois d'août, et ça continue. Les Nancéiens ont pris le point du match nul au Havre (1-1). Vagner a égalisé sur penalty en deuxième période.

Amine Bassi et l'ASNL ont décroché le point du nul au Havre

Le Havre, France

L'ASNL ne perd pas. Et c'est déjà pas mal au vu du calendrier du club au chardon en ce début d'automne. Après avoir fait match nul à Ajaccio, contre Lens, Nancy a pris un point au Havre pour la 13e journée de Ligue 2 de football. Score final : 1-1.

Après une entame solide, les Nancéiens concèdent quelques opportunités comme cette tête non cadrée de Bese (14') ou celle stoppée de Gueye (16'). Une légère domination havraise concrétisée à la 22e minute. Nicolas Rainville accorde un penalty généreux pour une main d'Akichi. La tentative de Kadewere est stoppée par Valette.

Deux penalties pour le Havre

Un quart d'heure plus tard, le HAC obtient un nouveau penalty très sévère sur une faute d'El Kaoutari. Cette fois, Kadewere transforme sa tentative pour son 12e but de la saison en 13 matchs (38'). A la mi-temps, l'ASNL, trop brouillonne, est menée.

Dembélé et Rocha sont lancés dans la bataille en début de deuxième mi-temps à la place de Lefebvre et de Gueye. L'équipe hausse son degré d'agressivité. Sur un une-deux avec Dembélé, Vagner s'arrache pour obtenir un penalty, lui aussi. Penalty transformé à la 60e par le meilleur buteur nancéien (six réalisations en championnat).

Résultat logique

Kadewere se démène sur le front de l'attaque havraise. Mais il trouve à plusieurs reprises Valette sur sa trajectoire, auteur de son meilleur match depuis le début de la saison. Vagner aura le dernier mot, la dernière opportunité mais son centre en toute fin de match ne trouve personne. L'ASNL obtient le 9e match nul de sa saison et remonte à la 9e place. Les Nancéiens ont quatre points de retard sur Sochaux, 5e.