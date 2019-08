Ligue 2 : une ASNL en progrès décroche le nul à Valenciennes (1-1)

Valenciennes, France

L'AS Nancy Lorraine est invaincue après deux journées de Ligue 2. C'est déjà ça. Menée à la pause, l'équipe de Jean-Louis Garcia a réussi à décrocher le point du nul 1-1 à Valenciennes et aurait pu logiquement obtenir mieux pour cette deuxième journée de championnat.

C'est avec une équipe légèrement modifiée (Vagner et Nguiamba au lieu de Dembélé et Nguessan) que l'ASNL s'est élancée dans un schéma en 4-3-3 en début de match. Dès le premier quart d'heure, Vagner puis Marchetti mettait à contribution Prior dans la cage valenciennoise. Sur un corner, El Kaoutari, tout seul au second poteau frappait sur le gardien. C'est finalement VA qui prenait l'avantage. Sur une perte de balle, Gauthier Hein était lancé sur le côté gauche et tentait un lob difficile dans un angle fermé. Valette, sorti, touchait le ballon mais ne pouvait l'empêcher de rentrer (1-0, 39e).

Deuxième mi-temps nancéienne

L'AS Nancy Lorraine mettait le pied sur le ballon en deuxième mi-temps et multipliait les temps forts grâce aux dribbles de Bertrand notamment. A l'heure de jeu, Garcia passait en 4-4-2 avec l'entrée de Gueye à la place de Nguiamba. La pression se faisait plus forte sur la cage de Prior. Bertrand passait la défense en revue avant d'être fauché à l'entrée de la surface. Vagner se chargeait de ce coup franc plein axe et frappait fort côté ouvert. Prior battu, Vagner pouvait fêter son premier but de la saison pour son retour sous les couleurs nancéiennes (1-1, 75e).

Proche de l'emporter

Nancy continuait de pousser pour l'emporter et Gueye était proche d'inscrire son premier but sur une tête touchée par Prior et sauvée sur la ligne par Spano. Mais la dernière occasion serait nordiste avec sur un coup franc de Chergui un but inscrit par Siby, mais invalidé par l'arbitre pour une faute sur Valette, le portier nancéien.