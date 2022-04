Ligue 2 : une ASNL fidèle à elle-même s’incline à Sochaux (1-0)

L’ASNL s’est inclinée pour la 19ème fois de la saison, ce samedi soir à Sochaux, 1-0. Ndiaye (36’) a profité du manque de réactivité de la défense nancéienne pour inscrire le but décisif. Outre des occasions manquées, l'ASNL a écopé de deux cartons rouges. Une sale soirée avec le National en vue.

L'ASNL s'est inclinée ce samedi soir, 1-0, sur la pelouse de Bonal, face au FC Sochaux. Les Nancéiens ont clairement manqué d'attention sur le but sochalien inscrit par Ndiaye (36'). Rageant, car l'ASNL a eu des possibilités qu'elle n'a pas su convertir. Cette 19ème défaite laisse un goût amer, d'autant plus que l'arbitre a exclu, Albert Cartier, en fin de première mi-temps et Baptiste Valette en fin de match. L'ASNL poursuit sa route vers le National.

La réaction du coach de l'ASNL, Albert Cartier, après la défaite à Sochaux.

