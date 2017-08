Ligue 2 : une ASNL poussive prend le point du match nul à Nîmes

Toujours autant en difficulté dans le jeu, l'AS Nancy Lorraine a décroché le point du match nul à Nîmes 0-0 pour la troisième journée de Ligue 2. Nancy aurait pu l'emporter si Dembélé n'avait pas manqué son penalty. L'ASNL a sept points de retard sur le leader.

Pas encore de victoire cette saison pour l'AS Nancy Lorraine. L'équipe entraînée par Pablo Correa a fait match nul à Nîmes 0-0 en clôture de la troisième journée de Ligue 2 de football. Une rencontre durant laquelle les Nancéiens auraient pu perdre ou faire le hold-up.

Maîtrise nîmoise

Pablo Correa était contraint de remanier son milieu de terrain avec la suspension de Vincent Marchetti. L'entraîneur nancéien avait décidé d'aligner Cétout, Abergel et Ba au milieu. Devant, Koura et Nordin étaient chargés de servir Dembélé dans l'axe. Dès la 2e minute, la défense nancéienne était prise à défaut sur un coup franc rapidement joué. Dioub était laissé seul mais sa frappe du gauche était trop croisée. Côté nancéien, Koura répliquait sans cadrer au quart d'heure de jeu. La maîtrise était nîmoise et Alioui, par trois fois, alertait Jourdren, sans marquer.

Penalty manqué

Le tournant de la rencontre a lieu à la 75e minute. Julien Cétout obtient un penalty pour une main nîmoise. Malaly Dembélé se positionne mais frappe sur la barre. Nancy passe à côté du hold-up. L'ASNL est parvenue à tenir sa cage inviolée et récupère un deuxième point. Nancy est 16e à 7 points du leader havrais et à 5 points de Sochaux son futur adversaire.