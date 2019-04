Ligue 2 : une ASNL poussive sort de la zone rouge en arrachant le nul au Red Star (1-1)

Beauvais, France

L'AS Nancy Lorraine n'est plus relégable au soir de la 33e journée de Ligue 2 de football. C'est peut-être l'information la plus positive pour l'ASNL à cinq matchs de la fin de la saison. Nancy a en effet décroché dans la douleur un match nul 1-1 chez la lanterne rouge, le Red Star. Nancy est 17e à égalité de points avec Sochaux, barragiste et trois points de plus que Béziers.

Abergel blessé

Alain Perrin avait décidé de retirer un joueur à vocation offensive en sortant Bassi du onze de départ pour le remplacer par Ba. Un milieu renforcé qui n'empêchait pas le Red Star de s'exprimer en début de rencontre. Sur un long ballon dans la surface, Abdeldjelil mettait au supplice Saint-Ruf et obtenait un penalty sur une main du défenseur nancéien. Abdeldjelil ouvrait le score pour le Red Star (1-0, 23e).

L'AS Nancy Lorraine poussait mais sans parvenir à se créer de véritables occasions. Nancy qui perdait son capitaine sur blessure avant la pause. Abergel, touché au genou, cédait sa place à Bassi. En deuxième mi-temps, Nancy avait la maîtrise du cuir mais son déchet technique l'empêchait de se procurer des occasions. C'est finalement sur un centre de Néry, entré en jeu, que Vagner trompait de la tête le gardien francilien (1-1, 86e).

Penalty raté

Nancy passait à côté du casse de l'année. Marveaux obtenait un penalty dans les arrêts de jeu. Un penalty que Bassi manquait. On en restait là. Nancy va désormais enchaîner deux rencontres décisives à domicile avec Orléans ce mardi puis l'AC Ajaccio vendredi.