Privée de trois titutlaires (Abergel, Ba et Cuffaut), l'AS Nancy Lorraine se déplace ce vendredi soir à Valenciennes pour la 24e journée de Ligue 2. Objectif : ramener au moins un point et surfer sur l'euphorie de la deuxième mi-temps face à Brest. Coup d'envoi à 20 heures.

"Faire de l'énergie du désespoir face à Brest, l'énergie de l'espoir pour les matchs qui arrivent" : la formule est de l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine Patrick Gabriel, confirmé dans ses fonctions en début de semaine. "Gaby" veut capitaliser sur la deuxième mi-temps et cette équipe révoltée face à Brest alors qu'elle était menée 0-2 il y a une semaine. Pas évident quand on ne peut déjà pas s'appuyer sur les mêmes hommes : Abergel, Cuffaut et Ba, titulaires face aux Bretons, sont suspendus. Ils devraient être remplacés sur le terrain par Clément, Cétout et N'Guessan.

Une opportunité à saisir

Il y a une chance à saisir, explique Jérémy Clément, titularisé à seulement huit reprises en championnat cette saison :

C'est comme ça, dans une saison, il y a des suspendus, des blessures. On insiste sur la notion de groupe, on a besoin de tout le monde pour s'en sortir. Forcément, il y a des frustrations de ne pas jouer. Dans une situation aussi compliquée, il faut mettre de côté ses états d'âme et faire passer l'institution avant le reste."

Faire joueur la concurrence

C'est ce qu'attend aussi Patrick Gabriel. Les absents ont toujours tort, les remplaçants habituels doivent montrer qu'ils valent mieux que ça. "Gaby" les attend au tournant :

L'attente du match, pour certains joueurs, elle est très claire. Sans mettre de pression inutile, un footballeur professionnel doit être compétitif à tous les matchs. J'ai fait un choix sur le premier match, d'autres choix par nécessité sur le deuxième. Je m'adapte, à eux de montrer qu'ils ont la volonté et la capacité."

Avec trois suspendus et un Benoît Pedretti qui a intégré le staff technique, Patrick Gabriel s'est préparé à tous les possibilités pour ce match de Valenciennes et même à une reconversion des attaquants Antony Robic ou Alexis Busin comme arrières droits.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Cétout, Lang, Diagne, Fischer, Chrétien, Muratori, Badila, N'Guessan, Clément, Bassi, Robic, Koura, Hadji, Dalé, Busin, Nordin.

Suspendus : Abergel, Cuffaut, Ba.

Blessés : Marchetti, Yahia.

Choix : Bidounga, Eler, Barka, Dembélé, Jourdren.

Le groupe valenciennois

Merville, Perquis - Aloé, Dos Santos, Niakaté, Nery, Nestor, Tahrat - Karaboué, Masson, Mauricio, Nangis, Ramaré, Robail, Roudet, Thiago - Ambri, Tell.

Valenciennes / AS Nancy Lorraine, à suivre en direct sur France Bleu Lorraine dès 19h30, coup d'envoi à 20 heures.