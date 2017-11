Ligue 2 : une ASNL requinquée à la recherche d'un succès à Picot face au Havre

Après son nul arraché au courage à Auxerre, l'AS Nancy Lorraine se doit de retrouver la victoire à domicile ce mardi pour la 17e journée de Ligue 2 face au Havre.

Après six matchs sans victoire en championnat, l'AS Nancy Lorraine (16e) accueille Le Havre (7e) pour la 17e journée de Ligue 2 ce mardi soir à Picot. Coup d'envoi à 21 heures, avant-match dès 20h30 sur France Bleu Lorraine.

L'AS Nancy Lorraine veut mettre fin à une série de six matchs sans victoire en championnat et veut capitaliser sur son nul arraché courageusement, dans les arrêts de jeu, à Auxerre vendredi dernier. Une physionomie de match qui a redonné le sourire au vestiaire nancéien comme le souligne l'entraîneur Vincent Hognon :

On a senti dans le vestiaire le soulagement des joueurs de pouvoir revenir au score. J'espère que ça va les aider à comprendre qu'ils peuvent bien finir les matchs."

"Le sourire est plus rapidement là" confie Vincent Hognon qui souhaite que cet état d'esprit permette de faire basculer les matchs du bon côté alors que l'ASNL a déjà concédé le match nul huit fois cette saison, plus que n'importe quelle autre équipe de Ligue 2. Un boulet pour l'entraîneur nancéien :

On fait trop de nuls et on n'avance pas avec des matchs nuls. Pas assez en tout cas même si tous les points comptent. Il faut qu'on transforme des matchs nuls en victoires."