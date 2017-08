Ligue 2 : une ASNL séduisante concède malgré tout le nul face à Sochaux (2-2)

Malgré un début de match tonitruant et une avance de deux buts, l'AS Nancy Lorraine a concédé le match nul 2-2 face à Sochaux, à l'occasion de la quatrième journée de Ligue 2. Nancy est en progrès mais ne parvient pas à s'imposer.

L'AS Nancy Lorraine toujours à la recherche d'une première victoire à l'issue de la quatrième journée de Ligue 2 de football. Le club au chardon n'a pu faire mieux qu'un nul 2-2 sur sa pelouse face au FC Sochaux. Des lionceaux qui ont égalisé sur une frappe lumineuse de Martin à la 87e minute.

Le doyen et le jeunot buteurs

Pourtant, tout avait bien commencé pour l'ASNL. Youssouf Hadji, titularisé en pointe, faisait taire les sceptiques dès la 11e minute. Sur un centre parfait de Koura, le capitaine nancéien reprenait le ballon de la tête. Prévost ne pouvait que repousser dans les pieds d'Hadji qui inscrivait son premier but de la saison, le 76e sous les couleurs nancéiennes en championnat pour le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'AS Nancy Lorraine. Nancy était lancé et quatre minutes plus tard, c'est Abou Ba qui aggravait la marque. Le milieu, qui effectuait sa première sortie à Picot, récupérait le ballon à l'entrée de la surface et trouvait la lucarne sochalienne (2-0, 15e).

Un bijou de Martin

Sochaux ne se laissait pas abattre et sur un coup de pied arrêté renvoyé par la défense nancéienne, Florian Tardieu s'essayait de loin. Sa frappe puissante trompait Jourdren qui ne parvenait qu'à freiner la balle (2-1, 19e). La rencontre était très ouverte. A l'heure de jeu, il fallait un Jourdren exceptionnel pour aller chercher une frappe d'Alphonse dans son petit filet. Quelques instants plus tard, les Nancéiens négociaient mal un contre à deux contre un. Ils allaient le regretter. Car à la 87e, sur une remise d'un coéquipier à 30 mètres, Florian Martin tentait une reprise de volée du gauche qui surprenait la défense nancéienne (2-2, 87e).

[⚽️ VIDEO BUT] #ASNLFCSM

Florian Matin inscrit l'un des buts de l'année : une reprise de volée en pleine lucarne 🔥https://t.co/1nkvNbUNoTpic.twitter.com/deFf6sV3KU — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 18, 2017

Correa en attente d'un résultat

Un but exceptionnel qui restait en travers de la gorge de Pablo Correa, l'entraîneur nancéien. Un technicien qui regrettait ces "deux buts venus d'ailleurs" :

On est à la recherche d'une confiance qui ne viendra que par les résultats et malheureusement, Sochaux aurait pu marquer à d'autres moments, on a résisté comme il fallait, mais on prend deux buts venus d'ailleurs."

VIDÉO - Pablo Correa regrette des buts venus d'ailleurs lors du nul 2-2 de l @asnlofficiel face au @FCSM_officiel#ASNLFCSM#FBsportpic.twitter.com/38nAdzF0K7 — Bleu Sud Lorraine (@bleusudlorraine) August 18, 2017

Pablo Correa aurait aimé que son équipe parvienne à marquer ce troisième but face à une équipe de Sochaux "coupée en deux". Regrets aussi du côté du défenseur central Modou Diagne. Le néo-international sénégalais voulait tout de même retenir les progrès entrevus côté nancéien :

On s'améliore de match en match, on fait dans le contenu de meilleurs matchs. Ca fait mal d'encaisser une frappe comme ça à cinq minutes de la fin."

L'AS Nancy Lorraine rejouera à Picot dès mardi en Coupe de la Ligue. L'ASNL recevra Orléans à 20 heures, une équipe qui avait battu Nancy 3-1 en ouverture du championnat le 28 juillet dernier.