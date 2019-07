Ligue 2 : une ASNL solide empoche le point du nul face à Orléans (0-0)

Tomblaine, France

Il avait fallu attendre huit matchs la saison dernière pour que l'AS Nancy Lorraine débloque son compteur de points en Ligue 2, Nancy l'a fait cette année dès le premier soir en décrochant un match nul (0-0) face à l'US Orléans.

Dona Ndoh proche de son premier but

Nancy, avec six recrues au coup d'envoi (Valette, Lybohy, Karamoko, Akichi, Bertrand et Dona Ndoh), et sans Laurent Abergel parti sous d'autres latitudes, a mis une vingtaine de minutes pour rentrer dans son match, le temps pour Baptiste Valette de réaliser deux parades dans les premiers instants de la partie. Sous une chaleur accablante, l'ASNL était proche d'ouvrir le score sur une frappe de Dona Ndoh sauvée sur la ligne par un défenseur orléanais.

La deuxième mi-temps a été moins riche avec malgré tout une occasion pour Benkaïd, sur une frappe bien détournée par Valette, auteur d'une première sortie convaincante. Pas inquiétante, ni vraiment enthousiasmante dans le jeu, l'ASNL décroche le point du nul avant de se déplacer à Valenciennes, battu par Chambly, un promu.

Pas d'abattement

Même si Jean-Louis Garcia, le nouvel entraîneur nancéien ne visait pas un match nul, ce résultat ne lui déplaît pas complètement au vu de la physionomie de la rencontre :

"On a fait avec nos moyens du moment. Un contre-temps hier avec Bassi qui aurait dû être influent dans notre animation offensive. On a fait un match cohérent. On a été timide dans notre entame de match [...] Il faut se contenter de ça ce soir. On espérait très fort remporter ce match mais bon, on débloque notre compteur."