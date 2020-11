Ligue 2 : une ASNL stérile battue à Grenoble (1-0)

Ce mardi soir, l'ASNL était en déplacement à Grenoble pour y disputer son match en retard de 8ème journée. Les Nancéiens sont revenus avec une défaite, 1-0, victime d'un but inscrit par Diallo (38'). Ce cinquième revers de la saison a montré encore les difficultés offensives d'une équipe de l'ASNL qui reste à la 15ème place du classement avant d'aller Clermont ce samedi.

Une première demi-heure cohérente

En voyant la prestation de l'ASNL pendant près de 30 minutes, l'espoir d'une victoire n'est pas utopique car l'équipe de Jean-Louis Garcia s'offre les meilleures situations. Rocha trop court (11') et Biron (15') trop gourmand sont proches d'ouvrir le score. L'ASNL se montre à son aise dans l'occupation du terrain tout en maîtrisant les rares velléités grenobloises. Malheureusement, sur la première frappe cadrée du GF38, les Nancéiens se font piéger. Diallo enroule son tir à ras de terre et trompe Valette. Ce score de 1-0, est un coup dur pour les hommes de Jean-Louis Garcia à la pause.

Une seconde période à contretemps

En seconde période, la physionomie de la rencontre sera bien différente du premier acte. Moins saignants dans l'engagement et incapable de hausser le rythme, l'ASNL ne parvient plus à se montrer tranchante et évolue souvent à contretemps. Sans être vraiment meilleurs, les Grenoblois frôlent le deuxième but par Monfray, dont la tête est sauvée sur la ligne par un défenseur nancéien (71'), et surtout, quand Valette détourne le penalty de Mombris (78'). Un arrêt qui va remobiliser une ASNL jusque-là trop timide, sur un corner frappé par Bassi, Coulibaly vient couper au premier poteau, sa tête est repoussée par le gardien adverse (85'). L'ASNL a laissé passé sa chance. Les malheurs nancéiens ne s’arrêtent pas là quand Bondo est expulsé après une faute sur Mombris (87'). Nancy s'incline pour la cinquième fois de la saison et va devoir réagir à Clermont ce samedi.