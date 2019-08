Ligue 2 : une ASNL très timide s'incline lourdement à Sochaux (3-0)

Sochaux, France

Triste soirée pour l'AS Nancy Lorraine. En déplacement à Sochaux pour la 5e journée de Ligue 2, les hommes de Jean-Louis Garcia ont été dominés par le FCSM 3 à 0.

Des Nancéiens qui ont été cueillis d'entrée avec un but encaissé dès la première minute sur une tête de Sané. En première mi-temps, l'ASNL a tenté de répliquer avec une frappe de Rocha non cadrée au quart d'heure de jeu. Deuxième période sur le même rythme pour Nancy qui a coulé dans le dernier quart d'heure. Sur une mésentente entre Muratori et El Kaoutari, Weissbeck a récupéré le ballon pour le glisser sous la barre de Sourzac. A la 81e, Lasme a pris le meilleur sur Muratori pour tromper Sourzac. Gros recul dans le jeu pour l'ASNL et première défaite de la saison.