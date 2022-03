Ligue 2 : une belle fête mais une grosse défaite pour le HAC face à Caen

La fête était dans les tribunes, mais pas sur le terrain. Le HAC a subi un terrible affront, ce samedi, jour du premier temps fort des festivités liées à son 150e anniversaire, en étant largement battu par son rival caennais (2-4). Sous les yeux de 18 693 spectateurs, record d’affluence au Stade Océane pour un match officiel des Ciel et Marine, le coup est très rude à encaisser.

C'est une fête gâchée. Alexandre Bonnet

« C’est un peu le scénario catastrophe, déplore le milieu de terrain Alexandre Bonnet, joueur le plus capé de l'histoire du HAC (462 matches toutes compétitions confondues). C’est difficile de perdre ce derby sur un score si sévère… C’est une fête gâchée."

Ce troisième revers d’affilée, le sixième à domicile cette saison, enterre les maigres espoirs que les Havrais avaient encore de s’inviter à la table des play-offs. Face à des Caennais qui n’avaient plus gagné à l’extérieur depuis près de six mois, les Hacmen n’ont pas du tout été à la hauteur de l’événement.

Fofana blessé, N'Seke expulsé

Ils sont apparus tétanisés en début de match, et ensuite, ils ont payé cash leurs innombrables erreurs. Boura a tout d’abord offert un corner aux Malherbistes, corner qui a débouché sur l’ouverture du score de Da Costa (0-1, 38e). Dans la foulée, Y. Fofana, victime d’une béquille, a dû céder sa place dans les buts à Gorgelin, sauvé par son poteau à l’ultime seconde de la première mi-temps sur une frappe de Mendy.

Les Ciel et Marine ont relevé un peu la tête en seconde période et l’égalisation de Thiaré a laissé envisager une issue plus heureuse (1-1, 71e). "Quand on revient à 1-1, j’ai le sentiment qu’on est sur le bon chemin. Après la pause, on est revenus avec des intentions intéressantes, on a réussi à emmener le public avec nous et je pensais même qu’on pouvait gagner ce match", avait espéré Paul Le Guen.

Mais un tacle incontrôlé de N’Seke sur Vandermersch, qui a d’ailleurs valu un carton rouge au très jeune défenseur havrais (il aura 17 ans le 26 mars), a permis aux Caennais de reprendre l’avantage sur le penalty transformé par Deminguet (1-2, 81e).

Les Havrais peuvent toutefois pester contre M. Vernice, un arbitre complètement dépassé, coupable de ne pas avoir sifflé une main caennaise au départ de l’action, mais aussi d’avoir oublié deux fautes caennaises dans la surface sur Thiaré et Touré. "L'arbitrage a été catastrophique. Il y a deux-trois décisions qui auraient pu faire basculer le match en notre faveur. On est vraiment énervés", a asséné Alexandre Bonnet.

Dans une fin de match complètement débridée, le score est passé de 1-3 à 2-3 (but d’Abline) et enfin à 2-4 sur une bourde monumentale de Gorgelin.

"Il va falloir serrer les boulons pour faire une fin de saison consistante. Mais on s’aperçoit qu’avoir un effectif d’une telle jeunesse, c’est fragile", constate Le Guen.