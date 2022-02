Ligue 2 : Une chance à saisir ce samedi pour l'ASNL au Havre

Alors que les nancéiens, toujours 20è et derniers sont sur une série de 3 matchs sans défaite et une victoire précieuse contre Dunkerque, Le Havre (6è) n'a pas encore gagné en 2022, a pris 8 buts en 2 matchs et peine à la maison. Attention à la réaction normande, mais il y a aussi un coup à faire.

Le constat est largement partagé, si l'ASNL a dû faire de gros efforts pour retrouver une organisation et une animation plus stable et plus cohérente et une basse plus solide elle n'a, pour l'instant fait qu'un tout petit pas vers un éventuel maintien.

Mais ce petit pas c'est déjà 3 matchs sans défaite, 5 points engrangés et une victoire impérative décrochée la semaine dernière contre Dunkerque pour croire encore à l'exploit.

L'ASNL n'a donc gagné que le droit d'y croire encore, mais cela semble avoir ouvert un petit vent d'optimisme, pas seulement par ces résultats mais aussi et surtout par la manière.

Du mieux à plusieurs niveaux

Le collectif produit enfin du jeu et trouve des failles. La solidarité défensive, un peu plus de sérénité, plus d'application pour limiter les erreurs et les cadeaux faits aux adversaires, une agressivité mieux canalisée pour éviter les sanctions et l'ASNL a réussi depuis 3 matchs à freiner le déferlement de but qu'elle subit depuis le début de saison.

Des points positifs

Le retour en forme du défenseur, champion d'Afrique avec le Sénégal, Saliou Ciss est un bon signe, l'adaptation rapide des recrues hivernales également, la bonne tenue de certains jeunes comme El Aynaoui est prometteuse, mais attention comme le soulignent souvent les coachs, c'est souvent quand vous avez l'impression que les signes sont positifs qu'il arrive des ennuis.

La vigilance sera d'autant plus de mise face à "une bête blessée" selon les termes de Saliou Ciss pour qualifier Le Havre, équipe ambitieuse, qui a réalisé une belle 1ère partie de saison mais qui cale depuis quelques mois et qui n'a pas pas encore gagné en 2022. Pire, elle vient de prendre 8 buts en 2 matchs face à Toulouse et Bastia. Cela ne va donc pas très fort pour le HAC, mais ils veulent réagir et Albert Cartier a mis ses troupes en garde contre l'entame de match havraise, qui risque d'être engagée.

Le groupe nancéien

Le groupe de 18 retenus par Albert Cartier pour le déplacement au Havre - ASNL

Le classement de la Ligue 2 et la 26ème journée

Match à vivre dès 18h30 sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr