Ligue 2 : une défaite amère pour l'ASNL face au Havre (0-1)

L'ASNL recevait ce samedi Le Havre pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Les Nancéiens battus, 0-1, sur un but de Gibaud auraient mérité sans doute mieux mais le manque de réalisme a fait défaut. Nancy ne parvient pas à enchaîner après le Paris FC et replonge au classement et se retrouve 17e.

La première mi-temps

Un contenu dans la lignée de celui montré la semaine dernière à Charlety contre le Paris FC (0-2), voilà ce qu''ont affiché les joueurs de l'ASNL lors du premier acte. Du mouvement et une animation séduisante auraient mérité mieux à plusieurs reprises. Malheureusement, ni Karamoko (30') et Bassi (31') n'ont pu conclure des actions bien construites. L'ASNL à l'aise à la récupération du ballon s'est évertuée à évoluer assez haut pour presser un adversaire dont la volonté était de ressortir le ballon proprement depuis sa ligne défensive. À la pause 0-0.

La seconde période

L'ASNL se créée la première situation après un mouvement collectif côté gauche : Bertrand trouve dans la profondeur Triboulet qui esquive deux adversaires pour placer une frappe enroulée qui tape le dos d'un défenseur havrais (52'). La réponse normande ne tarde pas, Basque ne trouve pas le cadre (53'). Le rythme est moins soutenu avec équipe nancéienne moins tranchante dans la préparation de ses actions. Moins vigilante défensivement, l'ASNL l'est également sur coup de pied arrêté. Cornette est au corner et Gibaud vient dévier le ballon au premier poteau et ouvre le score (0-1-66'). Moins fringante, l'ASNL tente de revenir avec une certaine volonté, à l'image de Barka qui frappe sur le haut de la transversale (85'). L'ASNL ne trouve pas la solution et ne confirme pas son succès de la semaine dernière face au Paris FC.