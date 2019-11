Ligue 2 - Une défaite au prix fort pour Sochaux face à Troyes (0-1)

Sochaux broie du noir, ce samedi après-midi à Bonal, en offrant la victoire 1-0 à Troyes. Des blessés, un expulsé, un but en cadeau aux Champenois, le FCSM perd plus qu'un match de Ligue 2. Avec une telle hécatombe, la fin d'année s'annonce compliquée. Quel coup de froid !

Sochaux n'y arrive plus. Le FCSM concède, ce samedi après-midi, dans le froid glacial de Bonal (et sur une pelouse plus que dégradée) une 2ème défaite d'affilée en championnat, et sa 2ème de la saison à domicile. L'équipe de Troyes est venue punir les jaune et bleu en l'emportant 1 à 0. Un but inscrit en tout début de seconde période (50ème minute) par Chris Bédia, parti du milieu de terrain pour résister à trois défenseurs du FCSM avant d'ajuster le gardien Zigi. Tout est parti d'une perte de balle au milieu de terrain de Jason Pendant. Malgré un sursaut trop brouillon en fin de match (et à 10 contre 11), les Sochaliens chutent pour la 3ème fois de suite (Epinal, Lens, et Troyes), sans parvenir à marquer.

Prévot KO, Lacroix les ischio en croix, Thioune voit rouge

C'est un revers très douloureux à plusieurs titres puisque le FCSM perd sur ce match, deux joueurs sur blessure. Maxence Lacroix, le défenseur, est sorti très tôt, touché aux ischio-jambiers, suivi quelques minutes plus tard de Maxence Prévot. Sur une sortie aérienne, le gardien sochalien a pris la tête de son coéquipier Adolphe Teikeu de plein fouet. Le capitaine, évacué sur civière, souffrirait d'une fracture de la pommette. Transporté à l'hôpital Nord Franche-Comté, le portier devait y passer des examens complémentaires pour déterminer la nature exacte de sa blessure. Et comme si cela ne suffisait pas, Ousseynou Thioune s'est fait expulser en fin de rencontre pour une "semelle". N'en jetez plus !

Maxence Prévot a été évacué sur une civière après son choc à la tête avec son coéquipier Adolphe Teikeu © Maxppp - Christian Lemontey / Est Républicain

"Ecoeuré pour mes joueurs, mon staff, et les supporteurs" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Omar Daf était évidemment déçu du résultat "Je suis écoeuré pour mes joueurs, mon staff et nos supporteurs. On a essayé de produire du jeu sur un terrain difficile. On a largement la possession de balle sur ce match, Troyes a joué très bas, ils étaient venus chercher un point, et nous, sur une de nos rares pertes de balle, on se fait punir" explique le coach sochalien, également meurtri par la perte de plusieurs joueurs "C'est difficile, on perd encore deux joueurs sur blessure, et un expulsé, ça fait beaucoup" !

Et pourtant la Tribune Nord Sochaux avait annoncé la couleur ! © Radio France - Hervé Blanchard

"On n'arrive pas à passer le cap contre ce genre d'équipe" - Thomas Touré, attaquant sochalien

Après Lorient, Lens, Ajaccio, et maintenant Troyes, Sochaux ressort perdant contre les 4 meilleures équipes de cette Ligue 2. Avec des scénarios certes différents, mais à Bonal, après l'ACA, l'ESTAC a parfaitement mené sa barque pour faire déjouer les jaune et bleu et les pousser à la faute "On savait que Sochaux était dangereux sur les transitions (les contre-attaques)" explique Laurent Battles, le coach champenois "Je pense qu'on a réussi à bien contrecarrer les points forts des Sochaliens" ajoute-il en conférence de presse d'après-match. Une analyse que partage Thomas Touré, l'attaquant du FCSM regrette l'impuissance, le manque d'inspiration de son équipe dans le jeu offensif "C'est frustrant, le ballon on l'a eu, mais on l'a mal utilisé. On ne s'est pas crée d'occasions franches. Il faut qu'on trouve plus de solutions contre ce genre d'équipe très regroupée".

La machine jaune et bleu se grippe avec cette défaite face à Troyes. Le FCSM est 6ème, et voit revenir plusieurs équipes sur ses talons, alors que les ténors prennent un peu leurs distances devant. Les jaune et bleu payent un très lourd tribut et sont dans le dur.

A Châteauroux, ce mardi, cinq joueurs d'importance seront absents (Prévot, Lacroix, Paye (adducteurs pour le latéral droit déjà forfait contre Troyes) tous blessés, Diédhiou et Thioune, eux suspendus). "Je sais depuis le début que j'ai un groupe limité en terme d'effectif, mais comptez sur nous, on va aller à Châteauroux avec des ambitions". Omar Daf le sait, c'est dans les moments difficiles que l'on voit la force de son équipe.