Ligue 2 : une défaite et des regrets pour Sochaux, battu par Toulouse (0-1)

C'était un match à gagner et Sochaux l'a malheureusement perdu ! Sous la neige de Bonal, les jaune et bleu se sont inclinés ce lundi soir face à Toulouse. Courte défaite 1 à 0 mais défaite quand même avec un but encaissé au début de la seconde période sur une frappe détournée au second poteau par le défenseur Bafodé Diakité dans la cage franc-comtoise. Dommage, vraiment dommage parce que le FCSM a fait plus que jeu égal avec les Toulousains notamment lors d'une première mi-temps de très haut niveau.

Les gardiens font le show

Mais les gardiens étaient à la parade ce lundi soir. Maxence Prévot pour Sochaux avec une claquette incroyable sur une tête de Bayo, et en face, Maxime Dupé, auteur d'un double sauvetage sur une tête de Niane et une reprise dans la foulée de Lopy. Le FCSM va même toucher la barre transversale sur un coup-franc à la CR7 de son capitaine Weissbeck qui se verra refuser un pénalty flagrant par l'arbitre. Les hommes d'Omar Daf venaient de laisser passer leur chance.

Un but toulousain chanceux et une attaque patraque

Avant donc de se faire punir en seconde période sur ce corner mal dégagé et ce tir détourné par Diakité dans les filets sochaliens (54è). Un coup de massue dont les hommes d'Omar Daf auront du mal à se remettre. Toulouse, plus entreprenant, plus en maîtrise, rate le KO de peu, et laisse le FCSM espérer arracher le nul en fin de rencontre mais des mauvais choix et un manque de talent offensif privent finalement les jaune et bleu d'un point qui n'aurait pourtant pas été volé.

Un TOP 5 déjà loin

Cette défaite, la troisième à Bonal et la deuxième de suite après celle concédée à Troyes, laisse des regrets mais met également en lumière ce qui sépare Sochaux des meilleurs de ce championnat, une attaque efficace ! 7ème, le FCSM voit le peloton de tête s'éloigner, à 7 longueurs désormais des jaune et bleu. Aux Sochaliens de battre maintenant des adversaires à leur portée comme Rodez samedi, certainement sans Florentin Pogba, sorti sur blessure à la cuisse. Avec un objectif : refaire petit à petit leur retard pour ne pas vivre une fin de saison sans ambitions.