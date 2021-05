Ligue 2 : une défaite tellement cruelle pour le HAC

Le HAC a concédé, ce mardi face à Toulouse, sa 7e défaite de la saison à domicile (0-1). Et raté une nouvelle occasion d'assurer son maintien. A deux journées de la fin, les Ciel et Marine, 14e, ne comptent toujours que trois points d'avance sur Caen, 18e et barragiste. Humiliés trois jours plus tôt par Chambly (2-4), les Havrais ont montré cette fois-ci un tout autre visage. Mais ils n'ont jamais réussi à remonter le but concédé à la 28e minute sur une frappe flottante de Koné.

Deux coups francs sur les montants

Ce n'est pourtant pas faute d'avoir tout donné, tout tenté. Mais la poisse s'est acharnée. D'abord sur un coup franc de Basque renvoyé par le poteau (59e). Les hommes de Paul Le Guen se sont retrouvés à dix quelques secondes plus tard après l'expulsion de Bonnet pour un 2e carton jaune (60e).

Mais il faut croire que leur infériorité numérique leur a donné un supplément d'âme, une envie de révolte. Candidats à la montée directe en Ligue 1, les Toulousains ont énormément souffert. A la suite d'un coup franc de Cornette repris par Gibaud, Dupé a sorti une parade extraordinaire (71e). Et sa transversale est venue le suppléer sur un nouveau coup franc de Cornette (78e).

A dix pendant trente minutes, on les a mangés. Pierre Gibaud

"C'est dur dans les têtes, soupire Pierre Gibaud. Vu la physionomie du match, on mérite au moins de prendre un point. Je regrette la première mi-temps quand je vois ce qu'on est capables de faire ensuite. Il y a un monde d'écart. A dix pendant trente minutes, on les a mangés. J'avais déjà dit que cette année, il n'y aurait rien pour nous. On n'est aidés par personne. Le salut ne viendra que par nous, les joueurs. Sur la deuxième mi-temps, on a montré qu'on était présents, qu'on avait intégré le fait qu'il fallait se battre sur tous les ballons, dans tous les duels. On va retenir le positif : l'engagement qu'on a mis. Il y a des motifs de satisfaction, mais c'est une défaite amère."

"J'ai envie d'encourager les joueurs à se comporter comme ça pendant les deux derniers matches. De toute façon, on n'a pas le choix, insiste le coach Paul Le Guen. Il faut se comporter de façon responsable, digérer cette défaite. On vit une saison très dure. Mais je pense que le groupe est capable d'aborder les deux derniers matches avec courage et détermination."

Le HAC se déplacera samedi prochain à Valenciennes, avant de recevoir Troyes le 15 mai lors de la dernière journée.