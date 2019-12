Ligue 2 : Une désespérante équipe orléanaise se saborde au Mans

Orléans (20è) avait la possibilité de revenir sur l'avant-dernier, Le Mans, pour cette 18è journée de Ligue 2 ce vendredi. Menés dès les 30 premières secondes, les orléanais ont su réagir et même et passer devant. Mais Le Mans a poussé, l'USO a reculé et s'est incliné (3-2). Déprimant...

Orléans, France

L'US Orléans a fait un grand pas dans la mauvaise direction ce vendredi sur le terrain du Mans FC.

L'art de se compliquer la tâche

Le match, à peine débuté (moins de 30 secondes de jeu), Le Mans avait déjà pris la défense de vitesse et sur un centre mal renvoyé, c'est un adversaire qui était le premier sur le ballon. Sa frappe trompait Renault. Après un but encaissé en moins de 2 minutes face à Lorient la semaine dernière, on peut vraiment dire que l'USO a du mal à retenir les leçons.

Ouf, ça réagit

Pourtant cette fois, les orléanais ont su relever la tête. D'abord par une belle frappe enroulée d'Ephestion, en pleine lucarne (1-1, 27è). Et puis 6 minutes plus tard, récupération haute, quelques passes pour arriver en bonne position et Perrin donne l'avantage aux orléanais (1-2, 33è). Miracle! Après un début de match raté, la réaction était belle.

Un mirage vite dissipé

Mais l'espoir s'est vite terni en seconde période. Au lieu de continuer à jouer, perturber Le Mans, comme face à Rouen (en coupe de France), l'USO s'est arrêtée. Forcément Le Mans n'en attendait pas tant et a sauté sur l'occasion. Après un éniéme centre venu de la gauche, Moussity Oko reprenait victorieusement (2-2, 78è). Et comme un spectre, le fantôme de la défaite à commencer à se faire sentir. Le but décisif du Mans est presque risible : dégagement du gardien, une déviation de la tête et l'attaquant (Créhin) part seul défier Thomas Renault, le gardien orléanais et remporte son duel (3-2, 85è). Plus rien dans les dernières minutes, Le Mans pouvait offrir à son public le feu d'artifice prévu pour Noël. Quant aux orléanais, la tête bien basse et le moral sûrement au sous-sol, il va falloir assumer cette nouvelle défaite et la façon dont elle a été concédée. Mais ils sont désormais bien seuls tout en bas de ce classement et c'est totalement logique au vu des manques et des failles de cette équipe...

La réaction du coach orléanais Didier Ollé-Nicolle, évidemment très marqué par cet échec

Retrouvez les résultats de votre équipe en temps réel

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr