Ligue 2 : Une deuxième défaite de suite pour le FC Lorient à Nancy

Lorient, France

Le FC Lorient ne profite pas du faux pas de Brest. Les Merlus, troisièmes de Ligue 2, se sont eux aussi inclinés lors de la 29e journée.

Les joueurs de Mickaël Landreau ont perdu 3-2 à Nancy, l'ancienne lanterne rouge, alors qu'ils ont mené deux fois au score.

Doublé de Hamel

Pierre-Yves Hamel avait ouvert le score, à la 28e minute. Et son second but de la soirée, son quinzième but de la saison, juste avant la mi-temps, avait redonné l'avantage à son équipe après l'égalisation nancéienne.

Mais le FCL a vu Nancy revenir grâce à un but dans les arrêts de jeu de la première période, puis à vingt minutes de la fin.

Comme la semaine dernière face à Orléans, Meslier a encaissé trois buts.

Lorient toujours troisième

Les Merlus conservent leur troisième place puisque le Paris FC a été accroché, chez lui, par Niort (0-0). Mais Lens peut revenir à un point en cas de victoire contre Auxerre, ce samedi.