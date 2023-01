Ligue 2 : une deuxième recrue au Stade Lavallois, le mercato hivernal quasi bouclé

Antonin Bobichon est la deuxième recrue du mercato hivernal 2023 du Stade Lavallois. Annoncé en début de soirée par nos confrères de Ouest-France , le club a officialisé le transfert par la voix de son président Laurent Lairy.

ⓘ Publicité

Bobichon a signé un contrat de six mois plus une année en option. Le milieu de terrain doit pallier l'absence du maître à jouer Julien Maggiotti, blessé au genou en novembre. Antonin Bobichon est une valeure sûre de Ligue 2. Le joueur arrive du SCO d'Angers où il a seulement jouer quelques minutes en Ligue 1.

Mais c'est au Nîmes Olympique qu'on se souvient davantage de lui, entre 2018 et 2020. Il sait tirer les coups francs, délivrer les passes décisives, et met la tête là où on ne mettrait même pas les pieds.

Plus tôt dans la journée le Stade Lavallois a annoncé l'arrivée d'un attaquant, Simon Elisor. Le joueur de 23 ans arrive en prêt du RFC Seraing (première division belge). Le mercato hivernal des Tango est quasiment terminé, à moins que le club ne laisse partir un ou des joueurs pour dégraisser l'effectif.