Ligue 2 : une nouvelle défaite cruelle pour le Clermont Foot face à Lens

C'est encore dans les dix dernières minutes que le match s'est joué, à la défaveur de Clermont. Les rouges et bleus ont perdus 1 but à 0 face aux Sang et Or. Une défaite de plus pour les clermontois.

Lens, France

C'est encore de précieux points qu'a laissé filé le Clermont Foot dans le Nord. Alors que les joueurs de Pascal Gastien n'avaient plus rien à jouer, ils ont laissé s'échapper un match qui aurait pu leur sourire. Car, le RC Lens, leur adversaire du jour, avait bien mal commencé la rencontre. Réduit à dix dès la 24e minute, après l'exclusion de Duverne pour une faute sur Ayé, les lensois ne se sont procurés aucune occasion jusqu'au but de Simon Banza, à la 80e minute. "On a eu pas mal de situations pour marquer et remporter ce match, après l'expulsion que je juge sévère" a commenté Manuel Perez, le capitaine clermontois à l'issue du match.

Un manque d'efficacité

Finalement, c'est encore le manque d'efficacité devant le but que payent les clermontois. Ainsi, Ayé trouve le poteau du gardien lensois Vachoux (12e), Andriatsima bute sur le gardien artésien (79e). Sans oublier les ratés d'Iglesias (60e) et de Gastien (66e). Mais celui qui pourra s'en vouloir, c'est Yohann Magnin. Le jeune milieu de terrain clermontois était seul à quelques mètres du but à la dernière minute, lorsqu'il envoie sa reprise dans les nuages (90e+3).

Manuel Perez bientôt lensois

Les clermontois repartent du stade Bollaert bredouille. Tous ? Non. Un d'entre-eux a confirmé, à demi-mot, son arrivée au Racing Club de Lens. Manuel Perez, qu'on disait sur le départ, a finalement trouvé un point de chute au sein du club nordiste. "Je serais là la saison prochaine avec plaisir, car c'est un très grand club. C'est vraiment un challenge sportif et humain" a estimé le milieu de terrain clermontois au micro de Bein Sport. Plus tôt, l'entraineur des Sang et Or, Philippe Montanier, n'avait pas souhaité communiquer.

Le Clermont Foot reste 10e de Ligue 2 avec 47 points. Les lensois peuvent encore croire aux play-offs. Prochain match pour les clermontois le vendredi 10 mai à 20 heures contre l'ESTAC Troyes, un autre gros morceau, qui est troisième du championnat.