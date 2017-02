Ligue 2 : une nouvelle défaite pour Tours face à Bourg-Péronnas

Le Tours FC s'est incliné 3-2, vendredi soir, face au Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01, dans le cadre de la 26e journée de championnat. Les Tourangeaux reste dernier de Ligue 2.

Le déplacement du Tours FC à Bourg-en-Bresse (Ain) vendredi soir, dans le cadre de la 26e journée de Ligue 2, s'est soldé par une nouvelle défaite. Le match a pourtant bien commencé : c'est Denis Bouanga pour le FCT qui a ouvert le score à la 7e minute. L'international gabonais s'est offert ensuite un doublé, sur penalty, à la 45e minute (son septième but de la saison).

🎙F. #Mercadal "Le football est parfois injuste. On se pose pleins de questions ce soir. C'est difficile..." [#FBBPTOURS 3-2] pic.twitter.com/djmuDTQDXI — Tours Football Club (@ToursFC) February 17, 2017

Le match s'est emballé à la 78e minute

En deuxième mi-temps, le Tours FC a conservé son avance... jusqu'à la 78e minute. Jason Berthomier marque alors pour le Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (FBBP) et les deux clubs sont à égalité (2-2). A la 85e minute, Romain Del Castillo finit d'enfoncer le TFC et inscrit le but de la victoire pour son équipe. "Le football est parfois injuste", estime l'entraîneur Fabien Mercadal qui juge que, vu la physionomie de la rencontre, ses hommes auraient pu l'emporter ou au moins ramener le match nul.

Prochain match pour le TFC : mardi contre Strasbourg, un match en retard de la 21e journée de Ligue 2. En attendant, le Tours FC reste dernier du classement...