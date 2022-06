Ligue 2 : une nouvelle recrue au GF38, Matthias Phaëton signe pour 3 ans

Une nouvelle recrue au GF38. Le club annonce ce mercredi l'arrivée de Matthias Phaëton, attaquant de 22 ans, en provenance de l'En Avant Guingamp. Il signe au GF38 pour trois saisons, jusqu'en 2025.

La 3e recrue estivale au GF38

Matthias Phaëton est la 3e recrue dans ce mercato d'été au GF38, après Amine Sbai et Pape Meissa Ba. Et c'est là aussi un renfort offensif puisque Matthias Phaëton peut occuper plusieurs postes en attaque. La saison dernière, il a joué 22 matchs de Ligue 2, sous les couleurs de l'EAG, et a été l'auteur d'un but et d'une passe décisive.

Il portera le numéro 19 au sein du club de football grenoblois.