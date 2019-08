Ligue 2 : Une première à domicile qui tourne court pour l'US Orléans

Une blessure, une expulsion orléanaise au bout de 30 minutes, le but picard dans la foulée sur coup-franc. Les circonstances n'ont pas été favorables à l'USO ce vendredi, battu par Chambly 1-0. Mais les orléanais n'ont pas non plus mis les ingrédients qu'il fallait pour empocher la partie.

Orléans, France

Pour cette 2e journée du championnat le FC Chambly, vainqueur lors de la 1ère journée, est venu avec ses armes pour défier, l'Us Orléans à la Source. Une équipe athlétique, solide derrière et qui doit être efficace. Contrat rempli : c'est sur sa 2ème incursion que l'équipe visiteuse a inscrit le seul but de la partie. Le milieu Joseph Lopy a cafouillé un renvoi, mettant le ballon dans la course d'un joueur adverse, qui avait le but à portée de tir. En position de dernier défenseur, Cédric Cambon a voulu le stopper. Irrégulièrement a jugé l'arbitre Mr Petit qui a immédiatement sorti un carton rouge pour le défenseur de l'USO, une décision très sévère. Sur le coup-franc, Chambly marquait d'une frappe puissante. La 33ème minute était en cours et le match venait de basculer.

Possession stérile

Car jusque là, à part une frappe lointaine de Chambly contrée par Pinaud, on avait surtout vu Orléans. Une belle possession de balle, mais qui n'amenait pas de danger devant la cage adverse. "Il nous manque de la percussion, cela fait 5 ou 6 semaines que je l'ai dit" constate Didier Ollé-Nicolle l'entraîneur orléanais. "Nous avons, comme à Nancy, la maîtrise de la balle, mais on ne rentre pas assez dans la surface de réparation. On va travailler dans ce secteur et pour l'instant on va travailler avec ceux qui sont là". Car en effet le technicien orléanais n'a pas caché son envie (son besoin?) de renfort. Malgré tout, l'USO, même en infériorité numérique n'a pas abdiqué, a multiplié les attaques et, c'est tout le problème, sans trouver la faille. Même quand, à une dizaine de minutes de la fin, Chambly s'est aussi retrouvé à 10 après une expulsion.

