Ligue 2 : Une première victoire à domicile contre Sochaux rallume la flamme pour l'USO

L'US Orléans n'a pas forcément livré sa plus belle prestation de la saison, mais les orléanais sont bien placés pour savoir que dans cette saison de Ligue 2, il vaut mieux être efficace que beau. D'abord c'est vrai qu'il y a une première mi-temps morose : 2 tirs cadrés en 45 minutes, un de chaque côté. Pour l'USO, une frappe puissante de Perrin bien repoussée par le gardien franc-comtois et pour Sochaux, une tête sur la transversale juste avant la mi-temps. Certes Orléans était bien en place, mais vu la situation, avait peut-être des craintes de trop se découvrir et du coup était très disciplinée.

Une deuxième mi-temps plus agitée

A la pause, dans un style plutôt intimisite, dans un coin du vestiaire, regroupés, les orléanais ont entendu Didier Ollé-Nicolle leur dire que dans ce genre de match tendu de décembre, il fallait savoir le gagner 1-0. L'entraîneur avant bien senti un match assez cadenassé avec des défenses qui prenaient plutôt le pas sur les attaques. Et à la 62è minute, après une action bien amenée, Gaëtan Perrin ajustait un centre parfait sur la tête de Joseph Lopy, lancé, qui ne laissait aucune chance au portier sochalien.

Fin de match sous pression

Le scénario se dessinait, Sochaux allait pousser pour revenir. Et plus la fin de match approchait, plus la menace se rapprochait. Mais la solidité et surtout la solidarité orléanaise ont fait la différence. A l'image d'un tacle simultané de Ba et Mutombo qui se sont jetés devant un sochalien en position de frappe pour écarter le danger. Tout le monde faisait les efforts nécessaires pour garder ce résultat, même le public de La Source, plutôt calme dans l'ensemble jusque là s'est réveillé et s'est même mis debout sur les derniers instants crispants. Finalement l'USO a tenu bon et peut partir l'esprit un peu plus léger en vacances, en sachant qu'il faudra rattaquer pied au plancher l'année 2020 pour garder l'espoir de se sortir des profondeurs du classement.

Les interviews d'après-match

L'entraîneur Didier Ollé-Nicolle

Le défenseur et capitaine hier soir Cédric Cambon

