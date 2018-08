Le HAC (13) reçoit l'US Orléans (18), ce vendredi, à l'occasion de la sixième journée de Ligue 2. Distancé par les grosses écuries, le HAC espère redresser la barre et décrocher un premier succès à domicile, cette saison.

Le Havre, France

Trois jours après sa qualification en Coupe de la Ligue face à Brest, les havrais retrouvent le Stade Océane. Une enceinte dans laquelle ils n'ont toujours pas gagné cette saison, en championnat. Pour l'heure, les normands ne comptent qu'une seule victoire face au Red Star. Ils espèrent en décrocher une seconde, ce vendredi, à l'occasion de la réception de l'US Orléans.

Auteur de trois buts mardi soir, avec un doublé de Alimami Gory et une première réalisation de Bevic Moussiti-Oko, le HAC espère réitérer la performance sur le plan offensif, ce vendredi. Avant dernière attaque de Ligue 2, avec seulement deux buts marqués en cinq matchs, les Ciel et Marine se sont rassurés face à Brest. Confirmation attendue face aux hommes de Didier Ollé-Nicolle. De leur côté, les orléanais ont sorti Nancy en Coupe de la Ligue et restent sur une première victoire écrasante en championnat : 4-0 face au Paris FC.