C'est le début d'un marathon qui doit emmener les joueurs de l'AS Nancy Lorraine jusqu'au mois de mai et une éventuelle montée en Ligue 1, espèrent les supporters. Les joueurs du club lorrain ont repris le chemin de l'entraînement ce mercredi en forêt de Haye avec au menu un footing dans les bois, du travail physique et du jeu avec ballon.

Peu de mouvements du côté de l'effectif : hormis les fins de contrat, il n'y a eu aucun départ de joueurs et seulement une arrivée, celle du défenseur Séga Coulibaly. Patrick Eler était absent, en instance de départ, alors que Serge N'Guessan était malade et que Geoffrey Jourdren souffrait du mollet. En attendant les recrues, il faut surtout mettre de côté la saison passée pour le défenseur Laurent Abergel :

Pour cette première séance, tout le groupe s'entraîne ensemble. Ce sera le cas pendant toute la préparation, pas de joueurs mis à l'écart même s'ils ont émis le souhait de partir ou que le club ne compte pas sur eux. Si l'entraîneur espère encore quatre à six recrues, Didier Tholot ne veut pas se précipiter :

Ce n'est pas une question de nombre mais de profil et de qualité. S'il faut prendre du temps, on prendra du temps. Je comprends qu'on soit inquiet parce qu'il n'y a pas forcément de recrues aujourd'hui. Mais je rassure tout le monde, on travaille."