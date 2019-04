Ligue 2 : Une saison à faire mentir les statistiques pour l'US Orléans

Orléans-la-Source, Orléans, France

La dernière victoire orléanaise à la Source face à Clermont remonte à la saison 2014/2015 (2-1) et c'était alors Olivier Frapolli qui était encore sur le banc de l'USO. Mais depuis l'arrivée de Didier Ollé-Nicolle, Orléans n'a jamais réussi à s'imposer face aux auvergnats. Pas forcément une malédiction ou un signe indien à vaincre, mais il est vrai que jusqu'ici "Clermont était devant" concède l’entraîneur de l'USO qui a aussi coaché le CF63. Un club installé en Ligue 2 depuis une dizaine d'années contre 3 (consécutives) pour les orléanais. Mais cette saison, l'USO est en train de se faire une place dans la 1ère partie de tableau, bouscule certaines grosses écuries et peut donc commencer à regarder son adversaire droit dans les yeux. "On a battu Metz chez eux, on vient de gagner 4-0 à Grenoble, il y a beaucoup de stats qui sont en train de bouger cette saison" reconnait l'attaquant Hicham Benkaïd "Il faut inverser ces mauvaises stats".

Loin des yeux, proches du but

Le paradoxe orléanais du moment ce sont ces matchs très aboutis et très prolifiques en buts à l'extérieur qui contrastent avec les difficultés de l'USO à domicile. "Pourtant on fait tout pareil, il me semble qu'on aborde les matchs de la même façon. C'est peut-être psychologique, mais c'est difficile de mettre le doigt dessus" analyse le défenseur Adrien Monfray. Un écart qui se voit nettement dans les statistiques, puisque l'USO vient de grimper à la 2è place des meilleures équipes de Ligue 2 à l'extérieur, là où elle n'est que 11è pour le matchs à domicile. Rien d'irrémédiable pour Didier Ollé-Nicolle qui estime juste que ce qui pêche en ce moment à la Source c'est peut-être la rigueur défensive. Quelques buts évitables encaissés et même si l'USO possède la 3è meilleure attaque du championnat, ce n'est pas toujours suffisant pour (re)prendre l'avantage.

Pour le défenseur Adrien Monfray, pas évident de mettre un diagnostic sur les difficultés à domicile, bien que l'équipe aborde les rencontres de la même façon. © Radio France - Johan Gand

Quelques forfaits et incertitudes

Bouby, Ziani et Tell sont toujours indisponibles et peut-être même pour plusieurs semaines (saison terminée??) pour Bouby et Tell. A l'entrainement cette semaine, Thomas Ephestion (contracture) et Gauthier Gallon (dos) ont eu des pépins physiques et sont très incertains pour le match de ce vendredi. En revanche, Quentin Lecoeuche est de retour dans le groupe.

Comme chaque journée de championnat, US Orléans/Clermont sera à suivre dès 19H30 sur notre antenne ou via notre site internet