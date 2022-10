Ligue 2 : une soignante de l'hôpital de Laval et le directeur donneront le coup d'envoi fictif de Laval - Caen

Caroline Brémaud et Sébastien Tréguenard donneront le coup d'envoi fictif de Laval - Caen

L'hôpital de Laval sera à l'honneur lors du match de football de Ligue 2 entre le Stade Lavallois et le Stade Malherbe Caen ce samedi au stade Francis Le Basser (12e journée de Ligue 2, 19h). La cheffe du service des urgences Caroline Brémaud et le directeur du centre hospitalier Sébastien Tréguenard donneront ensemble le coup d'envoi fictif de la rencontre.

L'idée est mûrie depuis plusieurs semaines au club, et se concrétise aujourd'hui. Le Stade Lavallois entend montrer son soutien aux salariés et à la direction de l'hôpital dans la réorganisation et la reconstruction du centre hospitalier. Un établissement qui subit le manque de personnel avec des conséquences telles que la fermeture des urgences certaines nuits.

Le speaker au bord du terrain lira d'ailleurs un mot d'encouragement à tout ceux qui font l'hôpital de Laval. Ce dernier et le Stade Lavallois collaborent sur plusieurs projets. Le club a notamment fait partie des co-financeurs de la nouvelle salle de sport dédiée aux soignants (du lundi au vendredi, de 7h à 21h30).