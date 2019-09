Ligue 2 : Une soirée à oublier de plus pour En Avant Guingamp, battu à Sochaux

Guingamp n'arrive décidément pas à enchaîner. Lors de la huitième journée de Ligue 2, En Avant s'est incliné (3-1) à Sochaux.

Un nouveau match cauchemardesque pour Guingamp, et en particulier son défenseur central Felix Eboa Eboa qui a concédé deux penaltys. Ce nouveau revers maintient Guingamp bien bas dans la seconde partie de classement, à la quatorzième place du classement provisoire.

La tactique avec trois défenseurs centraux, et deux joueurs de couloirs, n'a tenu que 35 minutes. Et le break sochalien n'est arrivé que quatre minutes après l'ouverture du score de Sané, sur penalty, en raison d'une main d'Eboa Eboa (39e).

La réduction de l'écart de Gomis, peu avant la mi-temps, n'a pas inversé la tendance. Touré a ajouté un troisième but (53e), avant que Caillard ne sorte un penalty, lui aussi concédé par Eboa Eboa.

La rencontre de Felix Eboa Eboa s'est achevé par un second avertissement, peu avant le retour aux vestiaires.

En plus du match, Guingamp a aussi perdu Ronny Rodelin sur blessure.

Pierrick Valdivia (au micro de BeIn Sports) : "Ce qu'on a montré, ce n'est pas possible. Ca ne sert à rien d'incriminer untel ou untel, on doit rester unis. On doit laver le linge sale ensemble. On est noirs, mais depuis le début de saison, on est noirs. On n'a rien pour nous (...) J'ai parlé avec des supporteurs, ils nous ont insulté, nous ont dit qu'on ne mouillait pas le maillot. Il faut tout faire pour qu'ils soient heureux de revenir au stade. Il faut se noyer dans le travail."