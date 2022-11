Ligue 2 : un FC Metz en mode capitale, le Paris FC capitule

Mikautadze trois fois buteur, Sabaly et Musaba saignants, etc. Les enseignements de cette large victoire au Paris FC (4-1) sont nombreux et encourageants pour le FC Metz qui bascule de nouveau, juste avant la trêve internationale, dans la première partie du classement de la Ligue 2.

Le FC Metz l'a largement emporté à Charléty © Radio France - Thomas Lavaud L'été indien est revenu au FC Metz... L'équipe tranquillement et logiquement victorieuse (4-1) à Charléty, contre le Paris FC, lors de la 15e journée de Ligue 2, ressemblait grandement à celle qui avait animé les toute premières journées de la Ligue 2. Georges Mikautadze en est le symbole. S'il avait marqué à Raon en Coupe de France, l'attaquant grenat courait derrière un but en championnat depuis le 30 août. A Paris, il a inscrit le cinquième triplé de sa carrière, le premier à Metz. Deux penalties bien maîtrisés pour commencer (11e et 22e), puis un face à face avec le gardien pour conclure (82e). Avec Musaba et Sabaly, Metz ose à nouveau Les confirmations d'Anthony Musaba et de Cheick Sabaly, une fois de plus titularisés, ne sont pas étrangères à ce réveil. Les deux excentrés n'ont ni marqué, ni délivré de passe décisive, mais ils ont démontré qu'ils ont bien régénéré cette équipe. Avec eux, Metz ose à nouveau. En dix minutes, ils ont provoqué deux penalties (un chacun), autant que toute la saison 2021/2022 du FC Metz. Les faits de jeu sont désormais en faveur des Grenats. enfin de l'impact en sortie de banc L'apparition d'une nouvelle concurrence relègue sur le banc certains des titulaires d'hier. De leur capacité à se transformer à joueur d'impact, à leur entrée, dépendra une partie de la survie des ambitions du FC Metz. Trop longtemps, Metz a fait le constat que son banc n'apportait rien. Buteur deux minutes après être monté au jeu (62e), Lamine Guèye est devenu le premier entrant buteur de la saison des Grenats en bonifiant une offrande de Youssef Maziz, auteur de son premier match depuis septembre. Soutenu par quelques dizaines de supporteurs, venus après la suspension de l'arrêté d'interdiction de déplacement pourtant tombée tardivement, Metz a livré le match qu'il fallait. L'adversaire était en difficulté, certes, mais il l'a maîtrisé avant de tirer profit de plus de 65 minutes jouées en supériorité numérique (le Parisien Samir Chergui a été exclu avant le deuxième penalty pour des mots envoyés à l'arbitre Nicolas Rainville). Seul le but du PFC, quand toute la défense messine s'est laissée surprendre par un coup-franc vite joué par Lopez (29e), rappelle que tout relâchement peut se payer cher, et qu'il faudra encore bien des matchs comme ça pour espérer recoller aux toutes premières places après la trêve.