Ligue 2/USO : Finir 2018 en beauté à la maison face à Ajaccio pour s'offrir une 2ème partie de saison moins corsée

Orléans dispute ce vendredi à la Source son dernier match de Ligue 2 de 2018 face aux ajacciens, 18ème. "Match capital" estime joueurs et entraîneur, pour avoir le meilleur bilan possible à mi-championnat et pour retrouver la victoire qui fuit l'USO depuis 5 matchs.

Orléans-la-Source, Orléans, France

Dès la fin de match de coupe de France samedi à Paray-le-Monial, Didier Ollé-Nicolle avait déjà qualifié cette rencontre face à l'AC Ajaccio de match très important. Car si régulièrement, au fil des interviews, on nous répète que "tous les matchs sont importants", celui-ci semble avoir un petit truc en plus. Déjà évidemment car il est à domicile et comme il est de coutume de dire : c'est d'abord à la maison que l'on construit une saison et donc un maintien. Ensuite parce que cela fait un moment que le compteur orléanais est, sinon bloqué, du moins très ralenti avec 1 seul point sur les 5 dernières journées. Du coup, il y a quelques semaines, certains rêvaient déjà de voir l'USO s'installer en 1ère partie de tableau, mais entre temps, le vent a tourné et les orléanais se retrouvent 11ème à seulement 8 points de l'adversaire du soir, l'AC Ajaccio, barragiste avec 15 points.

Alors même s'il n'y a que 6 points à prendre avant la mi-saison, cela peut faire toute la différence. Entre 23 et 29 unités à la mi-saison, cela ne donne pas la même impression. Comme l'analyse Didier Ollé-Nicolle le coach de l'USO qui espère 4 à 6 points sur les 2 derniers matchs, "Avec 29 points on aurait déjà fait quasiment les deux tiers du chemin qui nous sépare de l'objectif maintien".

Le coach orléanais Didier Ollé-Nicolle (bonnet sur la tête) à la manoeuvre ce jeudi lors de la séance de veille de match. © Radio France - Johan Gand

Les fameuses "zones de vérité" à reconquérir

Quelques semaines en arrière l'USO surprenait par sa solidité avec cette incroyable série de 7 victoires en 8 matchs et sans prendre de but. Dans le même temps, les orléanais affichaient une insolente réussite en attaque et convertissaient presque toutes les occasions qu'ils se procuraient. Là aussi, la tendance a évolué, Orléans continue à se procurer des balles de but, mais c'est plus compliqué ou plus long pour ouvrir la marque. Du coup, c'est souvent l'adversaire et souvent contre le cours du jeu, qui finit par prendre l'avantage en 1er, comme face à Nancy ou Troyes. La solidité orléanaise affiche donc quelques failles et à chaque fois, elles sont décisives pour les adversaires. Les statistiques sont en effet implacables : à chaque fois que l'USO a concédé l'ouverture du score, elle n'a jamais réussi à s'imposer, tout juste un match nul décroché à Niort. "En L1 ou en L2, 85% des équipes qui ouvrent le score ne perdent pas" rappelle Didier Ollé-Nicolle.

La défense orléanaise (ici Yohan Demoncy et Pierre Bouby, de dos) devra retrouver son imperméabilité ce jeudi pour espérer un résultat positif. © Radio France - Johan Gand

Frapper vite et si possible les premiers, cela réussit souvent aux orléanais, l'attaque (à l'image d'Anthony Le Tallec en pleine frappe) devra donc être efficace. © Radio France - Johan Gand

Le spectre du match contre le PSG?

A 4 jours du match de coupe de la Ligue face au Paris SG, Didier Ollé-Nicolle ne croit pas une seconde à la possibilité que ses hommes jouent l'économie face à l'AC Ajaccio pour se préserver en vue de la coupe de la Ligue. "Ce sont des grands garçons et ils savent que, de toute façon, c'est aussi leur performance sur ce match qui déterminera le groupe de mardi prochain." L'expérimenté défenseur central Cédric Cambon précise que "le plus important c'est le match d'Ajaccio, pas celui du PSG, si on bat le PSG mais qu'on descend en National, tout le monde aura oublié, cela n'aura aucune valeur" et il ajoute "les pépins ou les mauvaises performances, cela arrive quand on essaye de gérer, de toute façon je ne vois pourquoi on gérerait parce qu'on n'a pas de marge". Si les joueurs n'y pensent pas, en tout cas, le club s'y prépare à ce match. Les tribunes supplémentaires ont été installées, soit 1400 places en plus. La commission de sécurité est passée ce jeudi, son verdict est attendu ce vendredi, à la veille de la vente des places aux non-abonnés.

Les 2 tribunes provisoires sont montées et attendent désormais la validation de la commission de sécurité © Radio France - Johan Gand

La tribune installée devant la buvette (côté entrée principale) pourrait accueillir 1000 personnes © Radio France - Johan Gand

Pour ce match de la 18ème journée de Ligue 2, Didier Ollé-Nicolle devrait s'appuyer sur une composition "classique", en tout cas, un 11 titulaire aligné régulièrement. En défense Quentin Lecoeuche devrait assurer le côté gauche en l'absence d'Adrien Monfray et Cédric Cambon devrait épauler Pierre Bouby en défense centrale. Au milieu de terrain, Karim Ziani devrait retrouver son côté droit après 2 matchs d'absence à cause d'une cuisse douloureuse.

