Ligue 2 : Vagner devrait pouvoir rejouer dans quatre mois

Après sa blessure pendant le match vendredi soir contre le Paris FC, Vagner Dias s'en tire avec une luxation de la cheville et une facture du péroné. L'opération du joueur est prévue ce samedi 30 novembre après-midi.

Le médecin de l'équipe, Frédéric Muel, et Jean-Louis Garcia, l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine.

Bois-de-Haye, France

Opération puis immobilisation de la cheville pendant six semaines, pas de match avant quatre mois : voilà la suite des événements pour Vagner Dias, après sa spectaculaire blessure ce vendredi soir 29 novembre, qui aurait même tiré des larmes à ses coéquipiers.

à lire aussi Ligue 2 : l'ASNL meurtrie après la blessure de Vagner

La luxation de la cheville est liée à une liaison ligamentaire selon le médecin du club, Frédéric Muel, qui est opérée cette après-midi.

Le coach semble optimiste

"C'est pas facile mais ça fait partie de la vie d'une groupe de haut niveau", tempère l'entraîneur des joueurs nancéiens, Jean-Louis Garcia. "Vagner va se soigner, il va rejouer au football, il va être très bon, donc il faut repartir. C'est une blessure importante mais pas si grave, qui ne remet pas en cause sa carrière. On ne doit avoir qu'un objectif, c'est que pour lui mettre du baume au cœur, on aille gagner lundi à Caen !".

Le défenseur Loris Néry se dit très affecté, tout comme ses coéquipiers mais reste combatif : "C'est un joueur important de l'équipe et c'est un de nos collègues. Maintenant, il faut tourner la page. Les blessures, ça fait partie d'une saison. Ça peut donner des opportunités, ça va peut-être mettre en confiance d'autres joueurs qui vont se révéler. C'est à nous de, peut-être, plus se recentrer sur le collectif que sur les individualités".